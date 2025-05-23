Son dakika.... İmamoğlu'ndan İBB'ye yeni operasyona ilk tepki: 'İşte bu delil ve kanıtsızlığın itirafıdır!'

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik bu sabah başlatılan 4. dalga operasyona tepki gösterdi, isim vermeden Erdoğan'a seslendi.

Kişisel X hesabı kapatıldığı için, mesajını avukatları aracılığıyla "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından duyuran İmamoğlu, "Bomboş dosyanı doldurmak için aklınca her fırsatta dalga dalga yeni operasyonlar yapıyorsun. Tehditle, korku salarak ve şantaj yaparak soruşturmanı güçlendirmeye çalışıyorsun" dedi.

"CİDDİYETSİZLİK, TUTARSIZLIK, UYDURMA..."

İsim vermeden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen İmamoğlu, "Ciddiyetsizlik, tutarsızlık, uydurma… ne ararsan sende var. 8 ay önce soruşturma başlatmışsın, 70 günde yüzlerce insanı cezaevine atmışsın, şimdi baskıyla ifade alıyorsun. İşte bu acziyettir. İşte bu delil ve kanıtsızlığın itirafıdır" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun mesajının tamamı şöyle:

"'Zulüm ile âbâd olanın âkıbeti berbat olur.'

İktidar ya da muhalefet, kime oy vermiş olursa olsun kimseyi inandıramadın.

Bomboş dosyanı doldurmak için aklınca her fırsatta dalga dalga yeni operasyonlar yapıyorsun. Tehditle, korku salarak ve şantaj yaparak soruşturmanı güçlendirmeye çalışıyorsun.

Ciddiyetsizlik, tutarsızlık, uydurma… ne ararsan sende var. 8 ay önce soruşturma başlatmışsın, 70 günde yüzlerce insanı cezaevine atmışsın, şimdi baskıyla ifade alıyorsun. İşte bu acziyettir. İşte bu delil ve kanıtsızılığın itirafıdır.

Unutma; öyle de yenileceksin, böyle de yenileceksin. Sabah baskınlarıyla uyanan çocukların, endişeli anne babaların ahına yenileceksin. Sandıktan sana hayalini bile kuramayacağın, tarihe geçecek güçlü bir tokat çıkacak."

NE OLMUŞTU?





İktidarın hedefindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik Saray talimatlı 'yolsuzluk' soruşturmasında dördüncü dalga operasyonu bu sabah başlatıldı. 49 kişi için gözaltı kararı verildi.





Operasyon kapsamında şu ana kadar İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'de toplam 45 kişi gözaltına alındı.