Son dakika... İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan, gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB’ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Özkan, gözaltına alındı.
Özkan'ın ifadeye götürüldüğü öğrenildi.
İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI OLARAK GÖREV YAPIYORDU
İbrahim Özkan İBB meclisinde İYİ Parti grubunun başkan vekilliği görevini üstleniyordu. 23 Aralık 2023’te partisinden istifa eden İbrahim Özkan, İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevini de bırakmıştı.
O süreçte Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından danışman olarak atanmıştı.