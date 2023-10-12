Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan Cemal Canpolat açıklaması!

Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığına adaylığını koyan ve Özgür Çelik karşısında kaybeden Cemal Canpolat'ın kurultay günü yaptığı tepki çeken açıklamalara ilişkin konuştu. İmamoğlu, "Muhtemeldir ki partimiz disiplin işlemleri yürütecektir" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 12.10.2023 - 11:00
Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan Cemal Canpolat açıklaması!
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile bir araya geldi.

Çelik'i görevi dolayısıyla tebrik eden İmamoğlu, "İstanbul'u kazanmak önemlidir. Birlikte umarım güzel bir yol yürüyeceğiz. Başarılar dilerim, yolu açık olsun yeni başkanımızın." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"(Cemal Canpolat) Bunlar yaşanıyor. Partimizin demokrasisi yüksek seviyede yaşatıldığı kongreler oluyor. Kimsenin dilini kontrol etmek gibi bir şansımız yok. Varsa içerik olarak usulüne uygunsuz meseleler muhtemeldir ki partimiz disiplin işlemleri yürütecektir."

NE OLMUŞTU?

Pazar günü yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nde adaylardan biri olan Cemal Canpolat, konuşması sırasında bazı delegelerin ve delege yakınlarının kongrede Özgür Çelik’ten yana tutum sergilemeleri için Ekrem İmamoğlu tarafından İBB’ye işe alındığını söylemişti.

Söz konusu suçlamalar hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu “Çok çirkinleştiler, çok yalan konuştular. Yalanlarında boğulsunlar, biz tertemiz yürüyeceğiz” demişti.

Canpolat’ın sözlerinin AKP’liler tarafından CHP’yi suçlamak için kullanılmasıyla birlikte parti içinden de tepkiler gelmişti.

 


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