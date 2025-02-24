Son dakika... İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturmasında yeni gelişme: İfade tarihi değişti

Son dakika haberi... Diploma soruşturmasında İBB Başkanı İmamoğlu'nun ifade tarihi değişti. İmamoğlu 26 Şubat yerine 5 Mart'ta ifade verecek.

Son dakika... İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturmasında yeni gelişme: İfade tarihi değişti
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Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 24.02.2025 - 14:28

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki usulsüz diploma iddilarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında mazeret dilekçesi sundu. 

Savcılığın 26 Şubat’taki ifade davetine kamu görevi nedeniyle gidemeyeceğini belirterek, ifade için 5 Mart tarihini talep etti.

YENİ TARİH 5 MART

Savcılık dilekçeyi kabul etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, soruşturma kapsamında 5 Mart’ta savcılığa ifade verecek.

CHP'li ÖZER: YARIN GERÇEĞİ TÜM MİLLETİMİZ ÖĞRENECEK

Öte yandan TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Avukat Turan Taşkın Özer, İmamoğlu'nun diploma soruşturması ile ilgili bilgi ve belgelerin yarın açıklanacağını duyurdu.

hesabından açıklama yapan Özer, "Yarın İBB Başkanımızın manipüle edilen diploması konusunda tüm belge ve bilgiler kamuoyuna açıklanacak ve gerçeği tüm milletimiz görecektir. Asıl soru şu, milletimiz Erdoğan’ın diploması hakkındaki gerçeği de merak etmektedir. Acaba Erdoğan’da diploma konusundaki bilgi ve belgelerini milletiyle paylaşabilecek mi? Bir gün sayın Erdoğan’ın üniversite arkadaşlarını da tanıyabilecek miyiz?" 


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İmamoğlu #ifade

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