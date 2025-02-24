Sofya'da 'yeni bir sayfa' vurgusu... İmamoğlu, B40 Balkan Şehirleri Zirvesi'nde konuştu: 'Halkın sesi er ya da geç galip gelecektir'

Yayınlanma: 24.02.2025 - 11:24

Güncelleme: 24.02.2025 - 11:25

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, B40 Balkan Şehirleri Zirvesi’ne katılmak üzere Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya gitti.

Sofya’daki ilk gününde Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği Rezidansı’nı ziyaret eden İmamoğlu’na; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek eşlik etti.

Rezidansta bulunan Atatürk Odası’nda anı fotoğrafı çektiren heyet, Sofya Belediye Başkanı Vassil Terziev tarafından makam odasında ağırlandı. İmamoğlu ve B40 üyesi şehirlerin belediye başkanları, akşam da Balkan Şehirleri Zirvesi gala yemeğinde bir araya geldi.

“ATATÜRK BURADA ASKERİ ATAŞE OLARAK GÖREV YAPMIŞTIR”

Dönem başkanlığının Tiran’dan Sofya’ya devredildiği B40 Balkan Şehirleri Zirvesi’nin açılış konuşmasını İmamoğlu yaptı.

“Bugün Sofya'da, büyüyen B40 Balkan Şehirleri ağımızın dördüncü zirvesinde sizlere hitap etmekten mutluluk duyuyorum” diyen İmamoğlu, İngilizce yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“2021'de 23 şehirle başlayan genç organizasyonumuz, şu anda 12 ülkede 73 üyeye ulaşmıştır. İlk Slovanyalı üyemiz, Novo Mesto'ya hoş geldiniz diyorum. Sofya B40'ın idaresini devralırken, Sofya'nın Türkiye'nin kalbindeki özel yerinin altını çizmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, zorlu Gelibolu seferine gitmeden önce, burada askeri ataşe olarak görev yapmıştır.

Vizyon sahibi ve cesur bir lider olan Atatürk, Sofya'nın kendi gençliğini sembolize ettiğini söylemiştir. Dolayısıyla, genç ve vizyon sahibi bir lider olan değerli dostum Vassil Terziev'in, B40'ı bir üst seviyeye taşıdığını görmekten memnuniyet duyuyorum. Gözlemci üyelerimizin katılımı ve saygın küresel kuruluşlarla olan bağlarımız sayesinde, daha dirençli, sürdürülebilir ve refah dolu bir geleceği birlikte inşa edeceğiz.”

“B40, DİPLOMATİK BİR GİRİŞİMDEN DAHA FAZLASIDIR”

“B40, diplomatik bir girişimden daha fazlasıdır; Balkanlar'da adalet, refah ve demokratik yönetişim için bir araçtır. Önümüzdeki iki gün için gündemimiz, mirasın korunmasından dijital dönüşüme, yeşil enerji girişimlerinden göçe kadar uzanıyor. Tarihte medeniyetin temel taşı olan şehirler, günümüzde de değişimi yaratanlardır. Vatandaşlarımız, altyapı ve belediye hizmetlerinden daha fazlasını sunmamızı bekliyor. Çeviklik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve toplumlarını şekillendirmede güçlü bir ses talep ediyorlar.

Kutuplaşma ve bölünmenin çoğunlukla egemen olduğu bir dünyada; demokrasi, özgürlük ve temel hakları korumamız gerekiyor. Sosyal adaleti sağlamamız ve kökenleri, toplumsal cinsiyetleri ya da inançları ne olursa olsun tüm vatandaşlarımıza fırsatlar sunmamız gerekiyor. Hem Balkanlarda hem de ötesinde otoriterliğin yükseldiği günümüzde bu, kişisel risk alarak üstlendiğimiz bir görevdir.”

“HUKUKA VE AKLA MEYDAN OKUYAN YARIM DÜZİNE DAVAYLA KARŞI KARŞIYAYIM”

“Halihazırda hem hukuka hem de akla meydan okuyan yarım düzine davayla karşı karşıyayım. Siyaset yelpazesinin her yönünden meslektaşlarım ve muhalefet üyeleri, mesnetsiz suçlamalarla ya da sadece fikirlerini söyledikleri için, bir gece içinde görevden alınıyor ya da tutuklanıyorlar. Ama biz, bu bölgede, yargının siyasi rakipleri susturmak için nasıl silah olarak kullanılabileceğini biliyoruz; sadece 50 yıl önce Demir Perde'nin arkasında değil, aynı zamanda bugün de.

Burada ve şu anda pek çok zorlukla karşı karşıyayız. Otoriter liderler kutuplaşmayı derinleştirmekte, muhalefeti bastırmakta ve kurumları zayıflatarak hukukun üstünlüğünü ve kişisel özgürlükleri baltalamaktadır. Bölge, kalkınma ve demokratik reformlar için kilit öneme sahip insan sermayesinin kaybına yol açan önemli bir göçle karşı karşıya. Tüm bu güçlüklere rağmen, halkın sesi er ya da geç galip gelecektir.

Belgrad'dan İstanbul'a, adalet, şeffaflık ve hesap verebilirlik için güçlü çağrılar duyuyoruz. İnsanlar, demokratik ilkeler üzerine kurulmuş bir gelecek istiyor. Güçlü olana hizmet eden alakart adaleti değil, hukukun üstünlüğünü istiyorlar. Azınlığın elinde olan değil, paylaşılan bir refah istiyorlar. Çocukları, iş bulamadığı ve bulma umudu da olmadığı için ülkelerini terk etmelerini istemiyorlar.”

“İSTANBUL MODELİ, ÜÇ TEMEL ÜZERİNE OTURUYOR”

“İstanbul ve Türkiye'de, güçlü yerel liderliğin şehirleri nasıl dönüştürebileceğini ve bir ülkeye nasıl ilham verebileceğini gördük. Yarattığımız ‘İstanbul Modeli’, üç temel üzerine oturuyor; kapsayıcılık, sosyal adalet ve sürdürülebilir kalkınma. Halka açık belediye meclisi toplantılarından dijital platformlara kadar katılımcı mekanizmalar kurduk. Yıllardır süren bölücü siyaset, toplumlar arasındaki güveni zedelemişti.

Biz, farklı bir yol seçtik. Bölmek yerine birleştirerek, ilerleme için partizan çizgilerin ötesine geçen ortak bir vizyon inşa ettik. Sonuç olarak partim CHP, 3,5 milyondan fazla yeni seçmen kazanarak, Türkiye'nin en büyük partisi haline geldi. Fakat bu, sadece bir başlangıç. Şehirlerimiz için gösterdiğimiz çabalar, tek başına başarıya ulaşamaz. Hep beraber, birbirine daha bağlı ve yükselen bir Balkanlar inşa edebiliriz. En önemlisi de bölgesel istikrar, demokrasi ve adalet için bir model oluşturabiliriz.”

“YENİ BİR SAYFAYI HEP BİRLİKTE YAZACAĞIZ”

Önceki dönem B40 başkanları Kostas Bakoyannis, Haris Doukas ve Erion Veliaj'a teşekkürlerini ileten İmamoğlu, konuşmasını, “Şimdi, Vassil'in liderliğinde ve İstanbul'daki çalışkan sekretaryamızın desteğiyle, B40 tarihinde büyük ilerlemeler kaydeden, yeni bir sayfayı hep birlikte yazacağız. Birlikte; amaçta birleşmiş, vizyonda cesur ve herkes için demokratik, adil ve refah içinde bir geleceğe bağlılıkta kararlı yerel liderlerden oluşan bölgesel bir platform inşa edeceğiz” sözleriyle tamamladı.

SOFYA BELEDİYE BAŞKANI TERZİEV: “GELECEK, BİZİM İŞ BİRLİĞİMİZE BAĞLIDIR”

İmamoğlu’nun konuşmasının ardından B40’a yeni üye olan kentlerle protokol imzalanırken, dönem başkanlığı da Tiran’dan Sofya’ya geçti.

B40’ın dönem başkanlığını almaktan memnuniyet duyduğunu belirten Sofya Belediye Başkanı Terziev de yaptığı kısa konuşmada, “Balkanlar olarak, birçok zorluğun üstesinden geldik. Bizler, etrafımızı çevreleyen dağların ötesini de görmek istedik. Buradaki devletler birbirine bağlıdır. İnanılmaz bir kültürel ve tarihi mirasa sahibiz. Bizler, seçilmiş yerel liderleriz. Gelecek, bizim iş birliğimize bağlıdır. Bu toplantı, bizim için çok önemli. Birlikteliğimizi güçlendirmenin zamanı gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Gün boyu süren zirvede, çeşitli Balkan şehirlerinden gelen belediye başkanlarının katılımlarıyla farklı konularda paneller düzenlendi. İmamoğlu, zirve kapsamında; Selanik Belediye Başkanı Stelios Angeloudis, Saraybosna Belediye Başkanı Predrag Puharic, Tetovo Belediye Başkanı Bilall Kasami ve Split Belediye Başkanı Ivica Puljak ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

B40’IN DOĞUM YERİ: İSTANBUL

B40 Balkan Şehirleri Ağı, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 2021 yılının Kasım ayında kuruldu. B40 Ağı’nın kurucu başkanlığını ve ilk ev sahipliğini yapan İmamoğlu; kriz yönetimi, turizm, ekonomi, kültür gibi alanlarda iş birliği yapmak, kent diplomasi kavramını geliştirmek amaçlarıyla kurulan B40 Ağı’nın dönem başkanlığını, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis’e devretti.

Atina’nın ardından ise dönem başkanlığı Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj’a geçti. 2025 yılı dönem başkanlığı ise Sofya Belediye Başkanı Vassil Terziev tarafından yürütülecek.