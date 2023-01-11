Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan kendisi hakkında açılan davaya ilk tepki: İmza malum müfettişe ait
Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla açılan yeni davaya ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, "İhale işlemlerinde imzam dahi mevcut değil. Buna rağmen, zorlama bir suç yaratılmaya çalışılmakta. Bu oyunun görünen imzası yine malum müfettişe ait" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yeni bir dava açıldı. İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine açılan davanın ilk duruşması, 15 Haziran 2023’te Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Davaya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan İmamoğlu, "Yaklaşık 8 yıl evvel Beylikdüzü Belediyesi’nde gerçekleşmiş bir ihale nedeniyle yeni bir yargı süreci başladığını öğrendim. Oysa bu dosya yıllar önce müfettişlerce incelenmiş ve Danıştay’a gönderilmişti. Danıştay idari açıdan incelemesini tamamladı ve sorun görmedi" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:
"İhale işlemlerinde imzam dahi mevcut değil. Ayrıca gerek İçişleri Bakanlığı gerek Danıştay 1. Dairesi kararında hakkımda herhangi bir tespit, suçlama ya da değerlendirme yapılmadı. Buna rağmen, zorlama bir suç yaratılmaya çalışılmakta. Hakkımızda illa bir şey bulmak isteyenler şimdi konuyu yargıya taşımış. Her ne hikmetse 2 yıldır savcılıkta bekleyen dosya, bir anda davaya dönüşmüş. Bu kötülüklerin nerelerde planlandığını artık 86 milyon çok iyi biliyor. Not: Bu oyunun görünen imzası yine malum müfettişe ait."
Yaklaşık 8 yıl evvel Beylikdüzü Belediyesi’nde gerçekleşmiş bir ihale nedeniyle yeni bir yargı süreci başladığını öğrendim. Oysa bu dosya yıllar önce müfettişlerce incelenmiş ve Danıştay’a gönderilmişti. Danıştay idari açıdan incelemesini tamamladı ve sorun görmedi.+++— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 11, 2023
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