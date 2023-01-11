DİSK’ten İmamoğlu’na destek ziyareti

Yayınlanma: 11.01.2023 - 17:22

Güncelleme: 11.01.2023 - 17:22

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyet, hakkında hapis ve siyasi yasak kararı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek ziyaretinde bulundu.

Heyeti arıyer Emirgan Korusu’ndaki Beyaz Köşk’te ağırlayan İmamoğlu, “Bize bugün yaşattıkları şey, aslında mücadelemizin daha da büyümesine fırsat veriyor. Bu aşamaların olması hem tehdide dönük tespitimizi daha da sağlamlaştırıyor hem de bizim daha tedbirli bir toplum ve daha sonuca ulaşmak konusunda iş birliğini yukarıya taşımakla ilgili biraz daha silkelenmemiz anlamına geliyor. Bizim, bunu toplumun her katmanına aktarmak gibi bir sorumluluğumuz var. İşimizi yaparken, işimizi ihmal etmezken bir yandan da hem bizler hem sizin gibi ülkemizin kıymetli kurumlarıyla birlikte, bunu mümkün olduğu kadar Türkiye’nin her yerine aktarmak, anlatmak ve hissettirmemiz gerekiyor. Önümüzde büyük bir dönüşüm takvimi var. Bunu sağlamalıyız ki ondan sonra esas mücadele başlasın ve demokratikleşme konusunda en üst adımları birlikte atabilirim. Belki de bu bahsettiğimiz iyileşme, bu mücadele, bu ülkede en fazla emek grubunu mutlu edecek, emekçi grubunu mutlu edecek, emek mücadelesi veren insanları mutlu edecek. Bu bakımdan iş birliğimiz, dayanışmamız hep yüksek olsun” diye konuştu.

"TUTUMUMUZU ORTAYA KOYMUŞTUK"

"DİSK, her zaman demokrasiden yana olmuş, demokrasiye sahip çıkmış, bu ülkeye sahip çıkmış bir sendika, konfederasyon" diyen DİSK Başkanı Çerkezoğlu ise şunları kaydeti:

Geçmişte, seçim dönemlerinde yaşadığımız süreçlerde tutumumuzu net olarak ortaya koymuştuk. Size mazbata verilmemesi, daha sonra seçimin yenilenmesi süreci döneminde de İstanbul halkının iradesine, bütün Türkiye halkının, 85 milyonun iradesine hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz.

KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Bu yaşananlar asla kabul edilebilir değil. DİSK açısından da her zaman demokrasiden yana olmuş bir örgüt olarak da özellikle genel merkezi İstanbul’da olan tek konfederasyon olarak da aynı zamanda her zaman sizin yanınızdayız. Ve hem İstanbul için hem Türkiye için, bütün Türkiye işçi sınıfı için mücadeleye yan yana, omuz omuza devam edeceğiz.

DİSK’in kuruluş adımları, İBB’nin ana yerleşkesinin de bulunduğu Saraçhane’de atıldı. Bunlara hep beraber sahip çıkacağız. Dayanışma içerisinde olacağız. Türkiye, her yönüyle zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçte hepimiz, yerel yönetimler olarak başta İBB olarak sizler, bizim sendikalar olarak, siyasi partilerden kitle örgütlerine kadar herkes, hep birlikte demokrasiye ve özellikle de ikinci yüzyılına girdiğimiz Cumhuriyet’imize sahip çıkmak ve Cumhuriyet’i de gerçek anlamıyla buluşturmak gibi bir tarihsel görevimiz var. Biz DİSK olarak, bu çerçevede mücadelemize devam ediyoruz. Ve özellikle sizin yaşadığınız bu süreçte de DİSK’in dayanışma duygularını bir kez daha ifade etmek istiyoruz.