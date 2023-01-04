Son Dakika: İmamoğlu'ndan 'terör soruşturması' açıklaması

04 Ocak 2023 Çarşamba, 09:57

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik başlattığı 'terör' soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bizi bu makama layık görenlere her şeyi yaptın demezsen milletin yüzüne bakamam. Kendileri de hukuksuzluktan mağdur edilmiş olmalarına rağmen kaba bir zihniyet var karşımızda.

Yargılandığım davanın hakiminin sürülmesi ve tehdit edilmesi iddiasına karşın HSK hala sessiz.

Bu toplantıyı İçişleri Bakanını rezil etmek için düzenlemedim. O son kullanma tarihini doldurmuştur. Bakan Bey'i ciddiye alma zamanı çoktan geçmiştir. Artık Sayın Bakan'ın ne şapkası ne tavşanı vardır. Bir bakan daha var. Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ. Haksız, hukuksuz soruşturmaların imar edildiği, hakimlerin, müfettişlerin bir çırpıda değiştirildiği, mahkeme kararının yüzümüze dahi okunmadığı bir merkez vardır ve orası bellidir. Orası kaçak bir merkezdir. Orası merdiven altı soruşturma üretilme merkezidir. İçişleri Bakanı asla adil değildir.

Sayın Bakan, 'terörist sayısı' verdi ancak sekiz ay boyunca bu kişileri, yetkisi olmasına rağmen işten çıkarmadı. Bakan Soylu, bu kişileri işten çıkarmayarak net bir şekilde görev suçu işlemiştir.

Sayın Bakan 'yetkim yok' dedi. 'Hele iştirak şirketleri özel şirket gibidir, işten çıkarma yetkisi kullanamayız' da dedi.

(İzmir'deki örneğe dair belgeyi yayınladıktan sonra) Yasaya göre işten çıkartma İçişleri Bakanı onayıyla oluyor. Buradan sormak istiyorum, hani yetkiniz yoktu? Olmayan yetkinizi kullanıp nasıl oldu da 15 kişiyi, şirketinden olur vererek işten çıkarttınız? Bence bir toplantı daha yapmayıp neden sekiz ay boyunca bu yetkiyi kullanmayıp görevini ihmal ettiğini açıklamalı.

Savcılığa gönderdikleri raporda her ne kadar bunlar şirket personeli olsa da bunlar kamu personeli saydılar. O kadar çelişki var ki.

Bakanının görev ihmalini resmi bir belgeyle adım adım size anlatarak kanıtlamış durumdayız. Olay netleştimiştir. Hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna duyururum.

AK Partili belediyelerde çalışan personeller kamudan men edildiyse bunun nedeniyle ilgili bilgilendirme açıklamasını derhal milletimize yapar mısınız? Bu AKP'li başkanlar için de bana uyguladığınız hukuku uyguladınız mı? AKP'li belediye başkanı arkadaşlarım, bunları açıkladığım için kusura bakmasınlar. Pandoranın kutusunu siz açtınız sayın bakan. Açıkçası kabahat Soylu bakanın. Öfkeyle kalkan zararla oturur diye dile getirdim. Bizim açıklamamıza apar topar yanıt vermeye çalışan bakan yetinmedi, bir de üstüne tweet attı.

Belediyemiz, İSKİ ve İETT'de değerlendirme komisyonlarımız başından beri görevini yapmaktadır. Pes diyecektim ama artık demiyorum. İBB'de komisyon yoktu lafı tamamen yalan. Tümden tutarsızlıklarla dolu bir beyan. Açıkçası hangi partiye gönül verdiyse versin ben bütün hemşehrilerime böylesine bir makamı işgal eden bir kişinin çelişen ifadelerini sunmayı görev biliyorum.

Belediyeler açıkcası net ifade edelim ki güvenlik ya da istihbarat kuruluşları değildir. Bu insanların sıkıntıları var ise ben sadece adli sicillerinden görebilirim. Adli sicilleri temiz. Görevini yapmadığını kanıtladığımız sayın Bakan, bu isimlerin varsa terörle bağlantısını nasıl anlayacağım. Belediye başkanlarının zihin okumak gibi bir yeteneği yok.

AYRINTILAR GELİYOR...