Son dakika... İran nükleer müzakereleri durdurdu: Trump'tan ilk tepki!

İsrail ordusu, İran'ın nükleer programını vurmak için İran'ın birçok kentinde farklı noktaları vurdu.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonu, bu sabah 04.00 sıralarında başlayan İsrail saldırılarında, Natanz nükleer tesisinin hedef alındığını bildirdi.

İRAN'DAN FLAŞ KARAR

Son dakika haberine göre; İran, pazar günü ABD ile gerçekleşmesi beklenen nükleer müzakerelere katılmayacağını açıkladı ve nükleer müzakereleri resmen durdurdu.

TRUMP'TAN İLK TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a saldırısından önceden haberi olduğunu belirterek, "İran nükleer bombaya sahip olamaz. Müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin Fox News televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Trump, saldırıdan önceden haberi olduğunu ifade ederek, "İran nükleer bombaya sahip olamaz. Müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz" dedi.

Trump'ın Fox News muhabirine ''misillemenin ne olabileceğini görmek istediğini söylediği'' aktarıldı. Trump, "Gerekirse İsrail'i savunacağız" diye konuştu. Haberde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) yüksek alarmda olduğu da belirtildi.