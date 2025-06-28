Son Dakika... Etkinliğe polis ablukası: İrfan Değirmenci gözaltına alındı

Türkiye İşçi Parti (TİP), parti üyeleriyle gerçekleştirdiği forumlara devam ediyor.
Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı'nda düzenlenen "Haziran'da TİP yanında" etkinliğinde, polis tarafından ablukaya alınan kişiler gözaltına alındı.
Gazeteci İrfan Değirmenci, Kadıköy'de TİP'in etkinliğinde Yoğurtçu Parkı'nda konuşma yaptığı sırada gözaltına alındı.
İki gün önce cezaevinden tahliye edilen "Basel" ismiyle tanınan Bekir Aslan da gözaltına alınanlar arasında.
Türkiye İşçi Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda PM üyemiz İrfan Değirmenci ile birlikte düzenlediğimiz etkinliğe polis hukuksuzca abluka ve gözaltı işlemi uyguluyor.
Eşit ve özgür bir yaşam mücadelesi susturulamaz, yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın!" ifadelerini kullandı.