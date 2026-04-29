Son Dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: Mine Kırıkkanat'a soruşturma açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yazarımız Mine Kırıkkanat hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” iddiasıyla re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"29.04.2026 tarihinde açık kaynaklar üzerinden yapılan incelemede, X isimli sosyal medya platformunda "Mine G. Kırıkkanat@mkirikkanat" rumuzlu X hesabından "Veryansıntv.com @veryansintvcom" rumuzlu hesaptan yapılan "Kılıçdaroğlu, Andımızın kaldırılmasını desteklemiş! ' 40 yılda iyi bir is yapmış'" yazılı paylaşımı "Kripto kılıç artığı." yorumuyla kendi profilinde paylaştığı tespit edilmiş olup, Şüpheli "Mine G. Kırıkkanat@mkirikkanat" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının yukarıda belirtilen paylaşımının Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçunu oluşturabileceği değerlendirilmekle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Kırıkkanat yaptığı sosyal medya paylaşımının ardından açıklama yapıp, özür dilemişti. Kırıkkanat bugün ise eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını aktarmıştı. Kırıkkanat "Az önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak, kendisi hakkında yaptığım talihsiz paylaşım için içtenlikle özür diledim. Gösterdiği olgunluğa minnettarım. Saygılarımla" ifadelerini kullanmıştı.