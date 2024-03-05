Son dakika... İstanbul'da 'casus' operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi... İstanbul'da, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD’a sattıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.
MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri MOSSAD'a sattıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
TRT Haber'in aktardığına göre, operasyonda gözaltına alınanlar arasında emekli 1'inci sınıf Emniyet Müdürü Hamza Turhan Ayberk de bulunuyor.
Buna göre MİT, özel dedektif Ayberk'in para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığını belirledi. Ayberk'in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye'deki Orta Doğulu şahıs ve şirketler hakkında bilgi derlediği tespit edildi.
Ayberk'in, MOSSAD'a bilgi temin etmek için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şahıslardan ekip kurduğu belirlendi.
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