2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Son Dakika: İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı

İYİ Parti Başkanlık Divanı, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarını değerlendirmek üzere toplandı.

AA
Yayınlanma: 30.05.2023 - 12:17
Son Dakika: İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı
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İYİ Parti Genel BaşkanI Meral Akşener başkanlığında genel merkez ek binada toplanan İYİ Parti Başkanlık Divanı, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi ile 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonuçları değerlendirilecek.

Toplantıda ayrıca partinin, 24-25 Haziran'da yapılacak Genel Başkan ve Genel İdare Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin seçileceği ve tüzük değişikliğinin yapılacağı 3. Olağan Kurultaya hazırlık çalışmaları ele alınacak.



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