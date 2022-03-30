Son dakika: İYİ Parti'de A Takımı değişti!

Son dakika gelişmesi... İYİ Parti'de Başkanlık Divanı'nda değişikliklere gidildi.

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2022 Çarşamba, 14:44
Son dakika: İYİ Parti'de A Takımı değişti!
Abone Ol google-news

İYİ Parti yönetiminde değişikliğe gidildi.

Yeni Çağ gazetesinin aktardığına göre; İYİ Parti’de Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanlığı’na getirildi. Teşkilat Başkanlığı doğrudan Genel Başkan Meral Akşener’e bağlı olacak.

Genel başkan yardımcılığı görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu’na yeni görev verilmezken yerine Rıdvan Uz getirildi.

Seçim İşleri Başkanı, Eğitim Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Şenol Sunat oldu. Eğitim Politikaları Başkanlığı'na ise Sevinç Atabay getirildi.

Toplumsal Politikalar Başkanı ise Ayfer Yılmaz oldu.

AYRINTILAR GELİYOR...



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler