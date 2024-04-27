Son Dakika... İYİ Parti'de tarihi kurultay: Seçim üçüncü tura kaldı!
Son dakika haberi... İYİ Parti'nin seçimli olağanüstü kurultayı ATO Congresium Salonu’nda düzenleniyor. Genel başkanlık seçiminin ilk turunda salt çoğunluğu sağlayan aday olmadı, seçim üçüncü tura kaldı.
İYİ Parti’nin genel başkan seçimi yapılacak 5. Olağanüstü Kurultayı başladı. Seyircisiz düzenlenen kurultayda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kurultayın yapıldığı ATO Congresium Salonu’nun dışında ve salonun içindeki fuaye alanında çevik kuvvet polisleri görev aldı.
4 ADAY İLK TURDA YARIŞTI
1302 delegenin 1007’si salona geldi ve oy kullanmak üzere imza attı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in aday olmadığı kurultayda Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ve Günay Kodaz adaylığını ilan etti.
Dört adayın da aday olmak için gerekli imzayı topladığı öğrenildi. Adaylar şu sırayla kürsüye çıkarak konuşma yaptı: Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın, Koray Aydın, Günay Kodaz.
İLK TURDA KAZANAN ÇIKMADI
Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. 1302 delegeden 1178 delege oy kullandı. 7 geçersiz oy çıkarken 1171 geçerli oy kullanıldı. Resmî olmayan sonuçlara göre ilk turda adayların aldıkları oylar şöyle:
Koray Aydın: 472
Müsavat Dervişoğlu: 370
Tolga Akalın: 327
İKİNCİ TURDA DA KAZANAN ÇIKMADI
İkinci turda ise Müsavat Dervişoğlu 570, Koray Aydın 565 oy aldı. Adaylıktan çekilmesine rağmen Tolga Akalın 15, bir önceki turda 2 oy alan Günay Kodaz 3 oy aldı. 1158 delege oy kullandı, 6 geçersiz oy, 1152 geçerli oy sayıldı. Adaylar salt çoğunluk olan 652 oya iki aday da ulaşamadı. Kurultayda üçüncü tur oylaması yapılacak.
ÜÇÜNCÜ TURDA SADECE DERVİŞOĞLU VE KORAY AYDIN YARIŞACAK
Üçüncü tor oylamasında Genel Başkan adaylarından Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın yarışacak.
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