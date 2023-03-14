Son dakika... İYİ Parti'den 'Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesi' açıklaması

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 16:31

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 17:44

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) ilişkin "HDP ile görüşeceğim" açıklamasını değerlendirdi.

Zorlu, Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesi konusunda, "Kılıçdaroğlu aday olduğu için ülkenin bütün paydaşlarıyla görüşecektir” dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye’nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP’yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir?" açıklamasını yapmıştı.