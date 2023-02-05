Son Dakika: İYİ Parti'den Yaşar Okuyan'a suç duyurusu

Son dakika gelişmesi... İYİ Parti, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 20:15
Son Dakika: İYİ Parti'den Yaşar Okuyan'a suç duyurusu
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Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Yaşar Okuyan, "Meral Akşener masayı dağıtırsa, kendisiyle ilgili söyleyeceklerim ve belgelerim var" dedi.

Kanal İzmir TV'de katıldığı programda konuşan Yaşar Okuyan "Kılıçdaroğlu'na ben bunu 1 sene önce masa kurulurken söyledim. 3 gün önce de hatırlattım ve ona bir dosya verdim. Meral Hanım ile ilgili bir dosya verdim. O kullanmayacak onu ben kullanacağım" ifadelerini kullandı.

(Kürşad Zorlu)

Okuyan'ın iddialarına, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Kürşad Zorlu, şunları kaydetti:

"Bir müfterinin yalan ve iftiraları sonrası CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımızı arayarak şahsın söz konusu iddialarının tamamen yalan olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca ilgili müfteri hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyumuzla paylaşmak isteriz."

 


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