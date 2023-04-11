Son dakika... İzmir'de CHP seçim bürosuna taşlı saldırı!

Yayınlanma: 11.04.2023 - 12:38

Güncelleme: 11.04.2023 - 13:43

Seçimlere 33 gün kala, muhalefete yönelik saldırılar sürüyor. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir Konak'taki seçim bürosuna bir kişi taşla saldırdı.

Madde bağımlısı olduğu iddia edilen İdris İslam, büro kilitli iken yerden aldığı taş ile cama 20 saniye boyunca defalarca vurdu. Saldırgan genç daha sonra taşı yere fırlatarak olay yerinden kaçtı. Şikâyet üzerine İdris İslam polis tarafından gözaltına alındı.

SALDIRGANDAN İLK İFADE: CHP DİYE SALDIRDIM

Saldırganın ilk ifadesinde “CHP olduğu için kırdım” dediğini aktaran CHP Konak İlçe Başkanı Akın Büyükoğullarından, “Bu saldırının kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Biz bu seçimleri kardeşlikle götürmek istiyoruz. Herkesle kucaklaşmak istiyoruz. Bunlar bizi yıldıramaz. Şüpheli yakalanırken “ Herkes AKP’ye oy verecek” demiş. Bu herşeyin göstergesi. Birileri bu kişiye para verip saldırttırmış olabilir” dedi.

“BU SALDIRI BİZİ GÜÇLENDİRİR”

CHP Konak Gençlik Kolları'ndan saldırıya ilişki sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Korkmuyoruz, geliyoruz! İlçe seçim ofisimize yapılan saldırıyı kınıyoruz! Yapılan baskılar bizi yıldırmaz daha çok güçlendirir. Tüm halkımızı bize destek olmaya çağırıyoruz!” denildi.

KORKMUYORUZ, GELİYORUZ!



İlçe seçim ofisimize yapılan saldırıyı kınıyoruz!

Yapılan baskılar bizi yıldırmaz daha çok güçlendirir. Tüm halkımızı bize destek olmaya çağırıyoruz!#kınıyoruz #korkmuyoruz #geliyoruz pic.twitter.com/G8JhAexkHj — CHP Konak Gençlik Kolları (@CHP_Konak_Genc) April 11, 2023

SALDIRILAR ARTTI

Daha önce CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi binalarına saldırı düzenlenmişti. Önceki akşam ise İYİ Partili Buğra Kavuncu, partisinin Esenler İlçe Başkanlığı'nın seçim standına bir grubun saldırdığını duyurmuştu.

Kavuncu, açıklamasında "Saldırılar, engellemeler bizi yıldıramaz" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Esenler şubesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedilmişti:

"Seçim çalışmaları kapsamında Esenler Cumhuriyet Meydanına kurmuş olduğumuz standımız, Esenler Belediyesi'nin sivil zabıta ekipleri tarafından parçalanmıştır. Onlar korkuyor biz #Korkmuyoruz 15 Mayıs’ın şafağında #TürkiyeTarihYazacak çok #AzKaldı"