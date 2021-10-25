Son dakika: Kabine öncesi Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme

Son dakika haberi.. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşme gerçekleştirecekleri duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2021 Pazartesi, 12:28
Son dakika: Kabine öncesi Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme
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Kabine toplantısı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda  saat 15.00'te toplanacak.

Toplantıda; salgın, ekonomi ve Erdoğan'ın, 'İstenmeyen adam' ilan edeceğiz dediği, Osman Kavala çağrısına imza atan 10 büyükelçinin durumuda masada olacak.

KRİTİK GÖRÜŞME

Kabine öncesi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Kabul, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşecek.


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