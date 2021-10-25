TL ve Endonezya rupisi dışında tüm para birimleri dolara karşı yükseldi
Türk lirası ve Endonezya rupisi dışında gelişen ülke para birimleri dolara karşı yükselişte.
Küresel piyasalarda yeni haftanın ilk işlem gününde dolardaki düşüş teması öne çıktı. Bloomberg dolar endeksi yüzde 0,1 düşüş kaydederken, birçok gelişmekte olan ülke para birimi de dolara karşı yükseliş gösterdi.
Dolar haftaya birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimine karşı değer kaybıyla başlarken hisse senetleri ve tahvil fiyatları hafif hareketlerle haftayı açıyor.
TL'DE ACI TABLO
Bloomberg'in haberine göre Türk lirası ve Endonezya rupisi dışında gelişen ülke para birimleri dolara karşı yükselişte.
Asya Pasifik Borsalarında Nikkei 225 olumsuz ayrışıyor. Hong Kong Hang Seng ve Güney Kore Kospi ise artıda.
SP 500 ve Nasdaq 100 vadelileri hafif artıda, Euro Stoxx 50 vadelileri ise yüzde 0,2 yükseliyor. SP 500 yedi işlem günü üst üste yükselişin ardından cuma gününü yüzde 0,1 ekside kapatmıştı.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 1,64 seviyesinde. Avustralya 10 yıllık getirisi ise üç baz puan düşüşle yüzde 1,77’ye geriledi.
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