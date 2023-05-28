Son dakika... Kaftancıoğlu'ndan seçim açıklaması

Yayınlanma: 28.05.2023 - 16:49

Güncelleme: 28.05.2023 - 16:59

Oy verme işleminin sona ermesine sayılı dakikalar kala açıklamalarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yurttaşlara 'sandıklara sahip çıkma' çağrısında bulundu.

Kaftancıoğlu şunları söyledi:

"Sandıkların kapanmasına yaklaşık 15 dakika kaldı. Şu saate kadar oyunu kullanmamış bütün vatandaşlarımızı geleceklerine bir adım daha yaklaşmak için bir adım mesafesindeki okullarına giderek oylarını kullanmasını bir kez daha seslenerek ifade etmiş olayım. Yaklaşık 15 dakika kaldı. İstanbul'da bugün saat 2 buçuk 3 civarına kadar sorunsuz bir şekilde vatandaşlarımızın oy kullanma işlemleri tamamlandı. Bu saate kadar yalnızca seçim yasakları kapsamında olan ilçe seçim kurulu kararına rağmen kaldırılmayan görseller haricinde bir olumsuzluk yaşanmadı. Ancak saat 3'ten itibaren kimi ilçelerimizde ve okullarımızda belirli kişiler tarafından birtakım provokasyon çıkarma eğilimlerinde olduğunu gördük. Hatta Esenler’de bir okulumuzda sandıktaki bir sonucu itiraz hakkını kullanan bir görevlimizin okuldaki kişilerce darbedildiği, birkaç kaburgasının da kırıldığı bilgisi geldi."

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