Son dakika... Kapadokya'da 'sıcak hava balonu' kazası: Ekipler harekete geçti

Nevşehir'in Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri'nde sıcak hava balonu henüz bilinmeyen bir nedenle peri bacalarının üzerine indi.

Panik yapan turistler balonun sepetinden inerken, sıcak hava balonu tekrar havalanarak güvenli bölgeye indi.





EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kayalıkların üzerinde mahsur kalan turistleri kurtarmak için çalışma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Nevşehir Valiliği, Avanos ilçesinde turistlerin bulunduğu sıcak hava balonunun kayalıklara sıkıştığı olaya ilişkin açıklamada yaptı.

Açıklamada, "Bugün saat 05.00’te ilimiz Çavuşin bölgesinden havalanan bir sıcak hava balonu, uçuş süresinin dolması nedeniyle saat 06.00 sularında Zelve Ören Yeri yakınlarında bir yamaca zorunlu iniş gerçekleştirmiştir. Balon, hava koşulları ve uçuş süreci dikkate alınarak pilotun inisiyatifi ile kontrollü bir şekilde iniş yapmıştır. Söz konusu olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir. Olayın ardından balonda bulunan yolcularımız AFAD ekiplerimizin hızlı müdahalesi ile sağlıklı bir şekilde tahliye edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli idari inceleme başlatılmıştır” denildi.