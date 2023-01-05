Son Dakika... Karma Komisyon, CHP'li Başarır ve İYİ Parti'li Türkkan'ın dokunulmazlığını görüşecek
Son dakika gelişmesi... Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa - Karma Komisyonu, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan ile CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 11 Ocak'ta görüşme kararı aldı.
TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, şehit yakınına ‘hakaret’ ettiği, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, mahkeme heyetine, 'müdahale ettiği” suçlamalarına ilişkin hazırlanan dokunulmazlık dosyalarını gündemine aldı.
Karma Komisyon 11 Ocak’ta iki milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeleri görüşecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu’nu kurtaracak imam
- MHP'den isim vermeden 'Sinan Ateş' açıklaması
- Erdoğan'dan maaşlara yeni ayar
- MHP'deki FETÖ Komisyonu'nun başındaymış
- Canlı yayında 6'lı masanın adayını açıkladı
- Zonguldak'ta 50 köy karantinaya alındı
- ‘Meclis'te 360’ı bul öyle gel’
- 'Alay' etmeye çalıştı, çok sert yanıt: 'Arsız'
- Tutuklular arasında MHP'li yönetici de var
- Sigaraya dev zam!