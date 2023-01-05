Son Dakika... Karma Komisyon, CHP'li Başarır ve İYİ Parti'li Türkkan'ın dokunulmazlığını görüşecek

Son dakika gelişmesi... Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa - Karma Komisyonu, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan ile CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 11 Ocak'ta görüşme kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2023 Perşembe, 12:14
Son Dakika... Karma Komisyon, CHP'li Başarır ve İYİ Parti'li Türkkan'ın dokunulmazlığını görüşecek
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TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, şehit yakınına ‘hakaret’ ettiği, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, mahkeme heyetine, 'müdahale ettiği” suçlamalarına ilişkin hazırlanan  dokunulmazlık dosyalarını gündemine aldı.

Karma Komisyon 11 Ocak’ta iki milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeleri görüşecek.


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