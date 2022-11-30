Son dakika... Aralarında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da olduğu 69 dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li vekil Ali Mahir Başarır ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın da aralarında olduğu 69 dokunulmazlık dosyası Meclis'e geldi.
Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Milletvekili Seyit Torun, CHP Milletvekili Turan Aydoğan, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş DBP Genel Başkanı Salihe Aydeniz'in de olduğu 69 fezleke Meclis Başkanlığı'na ulaştı.
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