Son dakika... Kayyum Gürsel Tekin'den, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde ilk açıklama: Kafasına su şişesi atıldı!

Kayyum Gürsel Tekin, siyah bir minibüsle CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Tekin, aracın içinde bir süre bekletildi. Ardından polis eşliğinde araçtan inen Tekin, il binası önünde açıklama yapmaya başladı.

"ARKADAŞLARIMIZI UYARDIM, 'YAPMAYIN' DEDİM"

Kayyum Gürsel Tekin, saat 13.30 itibarıyla araçtan indi. Tekin, polis koruması eşliğinde ilk açıklamasını yaptı.

Gürsel Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Arkadaşlarım ve heyetteki arkadaşlarımız bugüne kadar yaşanan bu sorunun hiçbir parçasında yoktu. Hatta daha ileri gidiyorum. O gün kongre olduğunda delege olmayan bir Gürsel Tekin olarak karşılıklı biri birbirlerine ağır söz söyleyen arkadaşlarımızı uyardım. Yapmayın dedim. Yarın yüz yüze bakacaksınız. Ne yazık ki günün sonunda maalesef taraflar arasındaki 1,5 yıldır süren bir sorun mahkeme koridorlarına düştü. Ve mahkeme bir karar aldı. Şikayet edenler CHP'liler. Taraflar CHP'liler. Bize öneren arkadaşlarımız aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partililer.

* Biz kayyum falan değiliz. Kayyum Esenyurt'ta. Kayyum Beşik Şişli'de. Bizim ilk günden itibaren ben ve arkadaşlarım olabildikçe bütün temasları kurduk. Bizim görevimiz ne? Bizim görevimiz şimdi gerek delegenin gerekse mevcut il başkanını yöneticilerimizin uğramış olduğu haksızlığı bir an önce oturarak bertaraf etmektir.

KAFASINA SU ŞİŞESİ ATILDI!

* Ama ne gariptir 6 gündür sesimiz çıkmamasına rağmen sadece dedik ki Baba ocağına giderken el ele kol kola vererek gidelim. Bütün bu sorunları çözelim. Hiç sorun değil hiç sorun değil. İsterse kurşun atsınlar. (Kafasına su şişesi atıldı)

* Hiçbir şey bizi engelleyemez. Hiç merak etmesinler. Cumhuriyet Halk Partililerin bana tepkisi olmaz. Kimlerin olduğunu hepsini biliyorum. Hiç merak etmesinler. Şimdi bütün bu sorunların çözülebilmesi için sıkıntıların çözülebilmesi için her türlü diplomatik görüşmelerimiz devam etti. Devam ediyor. Günün sonunda biz ve arkadaşlarımız bizim bir an önce partimizin uğramış olduğu bu mahkeme koridorlarındaki sorunların bitmesi konusunda elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Bizim tarafsızlığımıza hiçbir arkadaşımızın itirazı söz konusu değil. Ve kaldı ki hani bir deyim var ya bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.

"H İ Ç K İ MSE TELA Ş ETMES İ N"

* Parti içerisinde hiçbir arkadaşımızı ayrıştırmadık. O taraf bu taraf diye ayrıştırmadık. Ama ne yazık ki öyle bir duruma geldik ki şimdi önümüzdeki günlerde partimizin kurumsal kimliğini muhafaza edebilecek bir an önce adliye koridorlarına da çıkması için her türlü sarf edeceğiz. Hiç kimse telaş etmesin. Biz kayyum değiliz. Biz belediyeleri gasp etmiş bir etmiş bir Kayyum niteliğinde bir şey değiliz. Arkadaşlarımızın bu kudreti, bu heyecanını aslında Esenyurt'ta Şişli'de kayyum gelirken görmek isterdim. Ama belli ki güçleri bize yetiyormuş. Onlara da teşekkür ederim. En demokratik demokratik haklarını kullanabilirler.

"PARTİ İÇERİSİNE GİRECEK MİSİNİZ?" SORUSUNA YANIT

* Kardeşim elbette burası bizim baba ocağımız yani ne demek girecek misiniz? Biz ilk günden itibaren zaten biz 6-7 gün önce de girebilirdik. Arkadaşlarımızla sorunları çözelim sıkıntıları çözelim arayışı içinde olduk. Onun için Hiç kimse merak etmesin. Biz arkadaşlarımızla temas içindeyiz. Bir an önce bu sorunu çözeceğiz.

Tekin,"Çocuk yaştan buyana Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindesiniz. Ve çok farklı noktalarda da görevler üslendiniz. Bugünde bir hukuki bir karar var. Ve siz burası baba ocağı diyorsunuz ve bugün bu noktaya geldiniz. Ama şu anda baba ocağı dediğiniz yerde içeride birileri her türlü hakareti ediyor ve burada size karşı büyük bir tepki gösteriyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni niye götürür?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

* Benim benim benim benim buradaki görevim Benim arkadaşlarımızın görevi provokasyona gelmek değildir. Biz Baba ocağının kurumsal kimliğini muhafaza etmek için çok önemli çabalarımız olacak. Elbette önümüzdeki günlerde bizimde söyleyebilecek 2 tane kelamımız var. Bakın tarihimizin hiçbir döneminde olmadığı kadar ben ve arkadaşlarım ailelerimiz çocuklarımız eşlerimiz hatta ta köydeki ablalarımız dahil olmak üzere tehdit edildi. Bütün bunları biliyoruz. Ama sabırla bu sorunu çözmek istiyoruz. Birileri Cumhuriyet Halk Partisi'ni parçalamak isteyebilir. Birileri Cumhuriyet Halk Partisi' çünkü hiçbir emekleri yok. Bizim alın terimiz var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini bütünlüğünü muhafaza etmek için çok ciddi gayretler sarf edeceğiz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili arkadaşımızın bizim tarafsızlığımızla ilgili en ufak kuşkusu kaygısı olmaz. Efendim. Yarın sayın İl Başkanımız Özgür Özel ne zaman isterse otururuz. Ortadaki sıkıntıları, sorunları ne olduğunu hep beraber konuşur ve çözeriz.

Tekin, "Kılıçdaroğlu ile görüştünüz mü?" sorusuna şu yanıtı verdi:

* Ben o gün daha ilk günden itibaren sayın Özgür Özel genel başkanıma sizi ziyarete gelmek istiyorum dedim. Sonra aynı gün gitmişken eski genel başkanım Sayın Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret edeyim dedim. Gerek Sayın Özgür Özel'in özel kalemine gerekse Sayın Kılıçdaroğlu'nun özel kalemine not bıraktım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun özel kalemi bana döndü. E ben de ona dedim ki Sayın Özgür Özel'in programına göre geleceğim. Sayın Özgür Özel'den dönüş olmayınca Sayın Kılıçdaroğlu'na da gitme gereği duymadım.

"BURADA BAĞIRANLARIN HİÇBİRİ CHP'Lİ DEĞİL"

* Size şunu söyleyebilirim şerefimle yemin ediyorum şu bağıranların bir tanesi CHP'li değildir. Bakın bir tanesi CHP'li değil. Vallahi bu yoğunluğun olmasının sebebi biz değiliz. Ve bundan dolayı 7-8 gündür biz aman ha kardeşim baştan itibaren söyledik. Baba ocağına giderken sakin yan yana duralım. Kol kola girelim. Sorunların sıkıntıların ne olduğu ile ilgili beraber çözelim anlayışımız aynı noktadayız. O noktada devam ediyor.

* Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim... Ama şunu da söylüyorum. Biz onurumuzla hasiyetimiz ile yaşayan insanlarız. Hiç kimseye pabuç bırakmayacağımı da herkes bilsin. Vatandaşın tepkisi başımın üstüne. Ama 40 yıldır yan yana durduğumuz bizi bilen sosyal medyada oradan buradan hakaret edenlerle elbette yargı yolu ile hesaplaşacağım.

"Özgür Çelik şu anda burada. Kendisi ile görüşecek misiniz? Çünkü kendisi görevinin başında kalacağını belirtti" sorusuna Tekin, şu yanıtı verdi:

* Bu bina, bu baba ocağı, Özgür Çelik'e de yeter, bana da yeter, hepimize yeter. Biz burada birilerini kovmak için birilerini dövmek, birilerini itelemek ötelemek için gelmedik. Sevgili kardeşim. Sevgili Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri sizlere rica ediyorum. Sizlere yalvarıyorum. Bizim bakın sağda solda kayyum dediniz, o dediniz, bu dediniz bir sürü şeyler söylediniz. Koca koca gurup başkanları şunlar bunlar. Orada kararda yazılı. Biz çağrı heyetiyiz. Kayyum belediyelerimizde. Yani o bugün bize göstermiş olduğunuz o tepki keşke o gün belediyelerimize göstermiş olsaydınız. Hukuken bizim görevimiz bu sorunları çözmektir. Biz sorun yaratmak için gelmedik. Sorunları çözmeyin çocuklar. Bırak atsınlar ya. Sorunları çözmek için geldik.

* Bu arkadaşlarımızın çoğunun size şunu samimi olarak söyleyebilirim. Bakın 40-50 yıllık CHP'li, 30 yıllık CHP'li. Bizim ailemizde her gün insanlarla görüşüyoruz. Cumhuriyet Halk Partili kimliği taşıyan Yani elbette sonradan partiye dahil olan arkadaşlarımız olabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kültüründe böyle satıldı matıldı... Bizim değerimiz yok. Bizim bir parasal değerimiz yok. Bizim ömrümüz ihale çeteleri ile imar çeteleri ile mücadele ederek geçti. Yani bunun için bizim referansımızda arama motorudur. Arama motoruna girdiğinizde göreceksiniz biz bütün bu sorunların üstesinden geleceğiz. Hiç kimse merak etmesin.

Kayyum Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklama yaptıktan sonra aracına döndü.

NELER YAŞANDI?

CHP İstanbul İl Yönetimi'nin tartışmalı bir karar ile görevden alınarak yerine Gürsel Tekin’in kayyum atanmasının ardından kriz büyüdü.

Gürsel Tekin, “Ben pazartesi saat 12:00'de İl Başkanlığı'nda olacağım” dedi.

CHP Gençlik Kolları gece destek çağrısı yaptı, İstanbul Valiliği altı ilçede eylem yasağı ilan etti. Ardından polis, il binasını bariyerlerle çevirdi.

Gece çıkan arbedenin ardından birçok vatandaş il binasına giriş yapabildi. Sabah saatlerinde çevreye onlarca yeni barikat yerleştirildi. Vekiller nöbete başladı. Polis ise biber gazlı müdahale yaptı.