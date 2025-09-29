Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Kazova Tekstil davasında sürpriz gelişme: Abdullah Der ve Deniz Kutlu için tahliye kararı!

29.09.2025 15:51:00
ANKA
Son dakika haberi... Kazova Tekstil davasında aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 13 tutuklu sanıktan Abdullah Der ve Deniz Kutlu’nun tahliyelerine karar verildi.

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül’ün de arasında bulunduğu 25 kişinin, "Kazova Tekstil üzerinden 2013-2014 yılında DHKP-C'ye finansman sağladıkları" suçlamasıyla yargılandıkları davanın yeni duruşması görüldü.

2 TAHLİYE KARARI

Son olarak, aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 13 tutuklu sanıktan Abdullah Der ve Deniz Kutlu’nun tahliyelerine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “DHKP-C’ye belediye ihaleleri üzerinden finansman sağlandığı” iddiasıyla soruşturma başlattı.

Aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de şüpheliler arasındaydı.

