Son Dakika.... Kemal Kılıçdaroğlu: Adalet ya gelecek ya gelecek
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararı ardından bugün İBB binasının bulunduğu Saraçhane’de konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet ya gelecek ya gelecek" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'ahmak' dediği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. İmamoğlu'nun çağrısı üzerine yüz binlerce İstanbullu Saraçhane'de bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, "Adalet ya gelecek ya gelecek" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:
"11 Madde halinde düşüncelerini sizlerle paylaşacağım:
- 1 - Adalet kutup yıldız gibidir. Yerinde sabit durur ve kainat onun etrafında döner. Bugün bizi buraya getiren yaşadığımz adaletsizlik. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. Adalet ya gelecek ya gelecek.
- 2- Adaleti dağıtacak kişi hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar vermek zorundadır. Bu yapılmazsa adaletsizlik olur.
- 3- Adaleti dağıtacak kişi, Saray'ın sofrasına asla oturmayacak. Çünkü sofraya oturan alimin fetva yanlıştır.
- 4- Milli irade 1921 ve 1924 anayasalarının birinci maddesi şudur. Hakimiyet egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletin iradesine bugün darbe vuruşmuştur. 16 milyon İstanbullunun iradesine bir yargıç aracılığıyla darbe vurulmuştur.
- 5- Adalet bugün temel bir Türkiye sorununa dönüşmüştür. Çünkü sokakta herhangi bir vatandaşa sorun. Bu ülkede adalet var mı diye. Emin olun büyük bir kısmı bu ülkede adalet yoktur diyecek. Biz altılı masa olarak adaleti bu ülkeye mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Bugün Türkiye'de hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku var. Bu manzarayı bitireceğiz.
- 6 - Yargıç koltuğunda yargıyı itibarsızlaştıranlar var. uyuşturucu baronlarına ses çıkarmazsan, parti teşkilatından gelenler hakim koltuğuna oturdular. Adalet ağacının içindeki kurtları tek tek temizleyeceğiz.
- 7 - Zulmün artsın ki tez zeval bulasın. Öteden beri bu ülkede zulüm var. Vekillerimiz, gazeteciler tutuklandı. İstanbul il başkanımız da siyasi yasak kapsamına alındı.
- 8- Şunu herkes çok iyi bilsin. Ekrem Başkan hakkında verilen karar bize bir milim geri adım attırmayacaktır. Adalet ağacının içindeki kurtları tek tek temizleyeceğiz. Açık ve net ifade edeyim hiç kimse hiçbir güç Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmet etmekten alıkoyamaz.
- 9 - Göndereceğiz, göndereceğiz. Adaletsizliği kural haline getirenleri göndereceğiz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenleri göndereceğiz. Milli iradeye darbe yapanları göndereceğiz. Hiç endişe etmeyin, altılı masa kararlı. Bu ülkeye huzuru, bereketi, adaleti getireceğiz.
- 10 - Hiç kimse unutmasın ve umutsuzluğa kapılmasın. Bu bir maratondur. Maratonun sonuna geldik. 6 ay sonra maraton bitecek. Asla başınızı öne eğmeyin, önümüzde altı ay kaldı. Siz de haykırın. İktidar, iktidar, iktidar. İktidar olmak için geliyoruz.
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