Son Dakika.... Kemal Kılıçdaroğlu: Adalet ya gelecek ya gelecek

15 Aralık 2022 Perşembe, 17:53

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'ahmak' dediği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. İmamoğlu'nun çağrısı üzerine yüz binlerce İstanbullu Saraçhane'de bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, "Adalet ya gelecek ya gelecek" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:

"11 Madde halinde düşüncelerini sizlerle paylaşacağım: