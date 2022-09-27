Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu: Ah Erdoğan ah; kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor
Son dakika gelişmesi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP ne yapıyor? Sembolik olarak her zaman yaptığı gibi istismar. Birkaç tane başörtülüyü nereden buluyorsa buluyor, geliyor yakasına bir rozet takıyor. 'Bak işte biz sizden yanayız, sizinle beraberiz' buradan ben o kardeşlerime de sesleniyorum. Gelmeyin bu oyuna" sözlerine yanıt verdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda AKP Kadın Kolları Başkanlığı'nca düzenlenen, 'Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı' programına katıldı.
Erdoğan, buradaki konuşmasında CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Sadece başörtüleri sebebiyle maalesef polis copları altında, üniversite kapılarında kızlarımızın analarıyla beraber inletildiği durumları herhalde yok sayamayız. Bunları bu ülke yaşadı, yaşadık. Kızlarımızın okul kapılarında neler çektiğini gayet iyi biliriz. Artık bu ülkenin hiçbir kurumunda başörtü sebebiyle kızlarımıza, kadınlarımıza zulmedilemez. O dönem bitti. Bunu biz başardık. Bu beşeri yanlışları, inancımıza ve kültürümüze mal etmek hem büyük bir haksızlık hem büyük bir bühtandır. İşte şimdi CHP ne yapıyor? Sembolik olarak her zaman yaptığı gibi istismar. Birkaç tane başörtülüyü nereden buluyorsa buluyor, geliyor yakasına bir rozet takıyor. 'Bak işte biz sizden yanayız, sizinle beraberiz' buradan ben o kardeşlerime de sesleniyorum. Gelmeyin bu oyuna. Sizin bu oyuna gelişiniz, bilesiniz ki bu işi bu ülkede hakkıyla yapanlara da saygısızlık olur" diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "CHP ne yapıyor? Sembolik olarak her zaman yaptığı gibi istismar. Birkaç tane başörtülüyü nereden buluyorsa buluyor, geliyor yakasına bir rozet takıyor. 'Bak işte biz sizden yanayız, sizinle beraberiz' buradan ben o kardeşlerime de sesleniyorum. Gelmeyin bu oyuna" sözlerine yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın konuşmasındaki ilgili anların görüntülerini paylaşarak, "Ah Erdoğan ah… Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor. Kadınlara "tane" mi dersin, "birkaç başörtülü" mü dersin, "konu mankeni" mi dersin, "sembolik" mi dersin. Neler neler dersin... Kadın haklarına inanmayan sen, bunu sadece oy almak için bir iş gibi görürsün" ifadelerine yer verdi.
Ah Erdoğan ah… Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor. Kadınlara "tane" mi dersin, "birkaç başörtülü" mü dersin, "konu mankeni" mi dersin, "sembolik" mi dersin. Neler neler dersin... Kadın haklarına inanmayan sen, bunu sadece oy almak için bir iş gibi görürsün. pic.twitter.com/rKYkfa9xNi— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 27, 2022
''MUHAFAZAKAR GENÇ KADINLARA SESLENİYORUM''
- Diline de vurur işte böyle. Çünkü sen busun. Muhafazakar genç kadınlara sesleniyorum. Siz "tane" değisiniz. "İş" değilsiniz. "Konu mankeni" değilsiniz. "Sembolik" değilsiniz.
- Hepiniz bireysiniz ve kazanımlarınız sizin başarınızdır. Bu kazanımları size kimse vermedi, bahşetmedi; siz aldınız. Bay Kemal de her zaman bu konuda haddini bilir ve bilecektir.
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