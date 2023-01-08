Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu: Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür
Son dakika gelişmesi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, alkollü içkilere gelen fahiş zamlara tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak alkollü içkilere gelen fahiş zamlara tepki gösterdi.
CHP lideri, alkollü içkilere yeni yılda yapılan zamları 'yıldırma, zulüm' olarak niteleyerek eleştirdi.
Kılıçdaroğlu, "Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet, bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet her hayat tarzını korur. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek, çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir" ifadelerine yer verdi.
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