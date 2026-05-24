Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesi istedi: Ankara Valiliği'nden jet talimat geldi!

İstinaf mahkemesinin CHP Kurultayı'nın iptaline ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedbiren genel başkan olarak görevlendirilmesine ilişkin kararının ardından, sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları ve bazı milletvekilleri partiye alınmadı.

AVUKATI AÇIK AÇIK POLİS MÜDAHALESİ İSTEDİ

Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun Avukatı Celal Çelik'in, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne dilekçe verdiği öğrenildi.

Emniyete dün de dilekçe verdiği, bugün yaşananların ardından ikinci kez dilekçe sunduğu belirtilen Avukat Celal Çelik, dilekçesinde şunları kaydetti:

"Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararı ve Ankara 3. Genel İcra Dairesi'nin dosyasında düzenlenen tebliğ-tebellüğ belgeleri gereğince, CHP'nin temsil yetkisi Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine ait omasına rağmen ısrarlı bir biçimde önceki Parti ilgilileri tarafından Genel Merkez boşaltılmamıştır. Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla Parti Genel Merkezi'nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz."

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Gerginlik sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, açıklamasında Emniyet'ten destek istedi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır."

KILIÇDAROĞLU'NUN İSTEDİĞİ OLDU: ANKARA VALİLİĞİ'NDEN TALİMAT

Son olarak Kılıçdaroğlu'nun talepleri doğrultusunda Ankara Valiliği'nden jet bir talimat geldi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: