Kılıçdaroğlu: Hiç kimsenin ahı yerde kalmayacak, hesabını soracağım

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 22:09

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 23:34

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Maraş depremlerinde yıkılan Adıyaman’daki İsias Otel’in enkazında hayatını kaybedenler için eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gitti.

Kılıçdaroğlu burada İsias Hotel’de hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı oyuncularının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. CHP lideri, Yeniçeri, Tülek, Nurluöz, Sabancı, Kalaycı, Karasel ve Aktuğralı ailelerine bağ sağlığı dileklerini iletti.

Adıyaman'da 65 kişiye mezar olan Grand Isias Otel'in yapımında dere çakılı ve kum kullanılmıştı. Kuzey Kıbrıslı voleybol takımının çocukları, Şampiyon Melekler o otelin altında can verdi. Orada cinayet işlendi. Başka adı yok bunun. 31 turist rehberi de aynı binanın altında kaldı. pic.twitter.com/STXabtfXwR — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 16, 2023

KKTC ziyareti dönüşü açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Açıkça söylüyorum orada bir cinayet işlendi. Allah nasip ederse cumhurbaşkanı olarak bunun hesabını soracağım” dedi. Ailelerle hayatını kaybedenler için bir vakıf kuracaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Eşim Selvi Hanım ve arkadaşlarıyla birlikte Adıyaman’da 65 kişiye mezar olan İsias Otel’in yapımında dere kumu ve çakıl kullanılmıştı. Kuzey Kıbrıslı voleybol takımının çocukları o otelin altında kaldı. Şampiyon Melekler takımı o molozların altında hayatlarını kaybettiler. Açıkça söylüyorum orada bir cinayet işlendi. Bunun başka bir adı yok. Aynı binanın altında 31 tur operatörü de bulunuyordu onlar da hayatını kaybetti. Onlarla da ayrıca görüşeceğim. Değerli arkadaşlarım bugün Kıbrıs’ta 23 aileyi ziyaret ettim. Anneler, babalar, amcalar, halalar, dayılar yüzlerce kişiyle konuştum. Büyük bir acı korkunç bir acı. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Çocukların odalarında mum yanıyor. Herkes feryat içinde. Ama üzülerek ifade edeyim ki bu insanlara tümüyle kulaklarını kapadılar. Başsağlığı dilemeyi bile çok gördüler.

Bizde babası ölene yetim deriz. Annesi ölene öksüz deriz. Peki evlatlarını kaybeden anne ve babalara ne diyeceğiz? Bunun derin ne kadar derin bir acı olduğunu biliyoruz, bunun adı o nedenle yoktur. Ben ve Selvi Hanım bu acıyı çok iyi biliyoruz. O insanların o deprem bölgesinde neler yaşadığını bilerek oraya gittim. Unutmamak lazım ki bu milletin dini dili ırkı her şeyi çocuktur. Çocuk ölünce bir aile ruhen ölür.

Çocukların katilleri belli. Gereğini birkaç ay sonra yapacağımı o ailelere anlatmak için oraya gittim. Allah nasip ederse cumhurbaşkanı olarak hesabını soracağım. Hiçkimsenin ahı yerde kalmayacak. Ailelere şunu da söyledim. Acılarınıza merhem olmaz ama tüm aileleri bir araya getirerek bir vakıf kuracağız. Her bir evladımızın adıyla yüzlerce burs vereceğiz. O çocuklarımızın isimleri sonsuza kadar yaşayacak. Onlar asla ölmeyecek.

Gelelim Türkiye’ye. Bu liyakatsizlik, bu beceriksizlik, bu korkunç rant hırsı 50 bin insanın canını aldı. Yüzyılın felaketi dediler, dün de yüzyılın seli demeye başladılar. Kıbrıslı aileler bir forma da verdiler bu formayı yatağımın yanına koyacağım o melekleri unutmamak için. Şampiyon Melekler’i unutmayacağım. Sinan Ateş’i unutmayacağım. Emine Şenyaşar’ı unutmayacağım, sevgili halkım sen de unutma.”