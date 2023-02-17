Son Dakika... KKTC yasa boğulmuştu! İsias Otel'in sahipleri ve yöneticileri tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adıyaman’daki İsias Otel’de uygulama eğitimine giden 30 rehber ve spor müsabakaları için KKTC'den gelen kafileden 35 kişi hayatını kaybetmişti. Son olarak otelin sahibi ve yöneticileri tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde faciaya neden olan depremde can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ederken yıkılan binalara ilişkin soruşturma devam ediyor.
Son olarak Cumhuriyet'in gündeme getirdiği, 30 rehber ve 35 KKTC’li öğrenciye mezar olan Adıyaman’daki İsias Otel’in enkazına ilişkin inceleme raporu tamamlandı.
DEPREM DEĞİL İMALAT SORUNU!
Raporda, “Bina alanında bulunan molozlar yakından incelenmiş ve beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, dere çakılı ve kumu kullanıldığı tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı. Ayrıca raporda, dosyaya gizlilik kararı getirildiği ve “yapının göçmesinin nedeninin depremin büyüklüğü değil yanlış tasarım ve/veya imalatı” olduğu kaydedildi.
SAHİPLERİ TUTUKLANDI
Son olarak otel sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklandı.
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