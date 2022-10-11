Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu: Onunla ne aile konuşulur ne anayasa; bu konu kapanmıştır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TÜRKEN Vakfı'nın ABD'deki gökdelen inşaatı önünden seslendi. İmalı bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Burası New York, Manhattan. ABD’nin en pahalı iş muhiti… Tanıdığım bir ailenin gökdelenine 'hayırlı olsuna' geldim" ifadelerine yer verdi.
ABD gezisine devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Burası New York, Manhattan. ABD’nin en pahalı iş muhiti… Tanıdığım bir ailenin gökdelenine ‘hayırlı olsuna’ geldim. Erdoğan kim, anayasa, aile kim... Onunla ne aile konuşulur ne anayasa. Bu konu kapanmıştır” diye seslendi.
Burası New York, Manhattan. ABD’nin en pahalı iş muhiti… Tanıdığım bir ailenin gökdelenine “hayırlı olsuna” geldim.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 11, 2022
Erdoğan kim, anayasa, aile kim...
Onunla ne aile konuşulur ne anayasa.
Bu konu kapanmıştır. pic.twitter.com/hubt6VUtja
"OĞLUNUN KIZINA GÖNDERDİĞİ PARALARLA BU GÖKDELEN YAPILDI"
Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Duydum ki birileri senin siyasal rehinen kalsın diye benim yaptığım öneriyi yine kabul etmemiş yan çizmiş. Anayasa ile aileyi korumaktan bahsetmişsin. Eğer bir aile konuşulacaksa konuşulacak yer burası. Senin ailen burada. Burası New York'un en pahalı yeri Manhattan. Bu da ailenin yaptırdığı gökdelen. Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı. Yapılmaya devam ediliyor. Sevgili Erdoğan aileyi konuşmak istiyorsan ve gerçekten samimiysen gel buradan başlayalım" ifadelerini kullandı.
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