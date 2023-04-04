Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu Trabzon'da

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 13:48

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 14:38

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon’da ‘Millet Buluşması’nda açıklamalarda bulundu.

Açıklamalardan öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Ekrem İmamoğlu: "Ben bugün her karış toprağına basan bir hemşeriniz olarak Trabzon'un meydanında coşmaya geldim. Benim için bu güzel meydanın anıları var. Bugün buradayım ama yalnız gelmedim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geldim.

Hep birlikte tarih yazacağız. Bugün tevazu sahibi bir iktidarın inşası için buradayız. Çok değerli genel başkanım bu tevazuyu hayat boyu taşıyan; hukuktan, adaletten milim sapmayan, memleketi için canını ortaya koyan, doğrudan yana olan 13. Cumhurbaşkanımız olacak

Eline bir tomar para alıp çocuğa para dağıtılmaz. Mesela ben çocuklara bu şekilde para dağıtandan harçlık alınmaz. Biz böyle biliyoruz. Öbür türlüsü insanı rencide eder. Veren eli, alan el görmeyecek. Parayı göstermek ayıptır.

Bu iktidar sabah kalkıyor İmamoğlu, akşam yatıyorlar İmamoğlu. Ben 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan teşekkür ediyorum. Beni İstanbul'a aday yaptığı için teşekkür ediyorum kendisine. Belki de ilk kez İstanbul'da Trabzonlu bir belediye başkanı var."

2019 seçimlerinden sonra ne dediler İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder dediler. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır dediler onu da biz demedik. Seni gidi seni o günden anladın seçimi kaybedeceğini. Kaybedecekler çünkü bir avuç insanın kazanma dönemi bitti. 86 milyon kazanacak. Ayrışmak yok, birleşe birleşe kazacağız. Her şey çok güzel olacak diyoruz.

AFAD MESAJI

Dün AFAD’ın bir mesajı bana ulaştı. Yahu güzel AFAD, kıymetli AFAD, gel bizimle işbirliğiyle yap. Ya bari milleti Trabzon’da kandırmayın.

Meteoroloji’ye göre yarın Trabzon’da kuvvetli fırtına bekleniyor. Burası doğru! Ağaç, direk ve çatı uçması, hatta baca gazı zehirlenmesi olabilir.” Yahu biz Temel fıkrası anlatırız ama zekice olur. Böyle olmaz! Ama bir konuda tutturdular. Bugün Trabzon’da, Karadeniz’de fırtına var.

13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu fırtınamız var.

"TÜRKİYE'Yİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

Kemal Kılıçdaroğlu: Bu ülkenin birleşmeye ihtiyacı var. Bu ülkenin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Söz veriyorum söz. Türkiye'ye söz, Trabzon'a söz bu ayrımcılığı bitireceğiz. Güzel Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bu coğrafyada hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye inşa edeceğiz.

Esnafın bir ay içerisinde pandemi döneminde çektikleri kredilerin faizlerini sileceğiz. Esnaftan alınan stopaj vergisi var, onu sıfırlayacağız.

Bu ülkeye adaleti ya getireceğim, ya getireceğim.

Gençlere söz veriyorum, torpili bitireceğim. Biz altı lider bir araya geldik. Adaleti, gelir dağılımını, kadın haklarını getireceğiz.

Kendimize, saraya değil halka çalışacağız, sizin için mücadele edeceğiz. Trabzon’da güçlü bir milliyetçi damarı olduğunu biliyorum, gerçek milliyetçi arıyorsanız o da biziz. Bayrağımızı indirdiler Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Türbeyi vatan toprağına geri götüreceğim, şanlı bayrağımız orada dalgalanacak. Toprağını terk eden adamdan milliyetçi olmaz.

Bay Kemal'in sözü var; o dolarla ihalelerin tamamını Türk Lirası'na çevireceğim. Bizim milliyetçiliğimizi Saraydakiler değil bütün dünya bilecek. Ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen getireceğiz. Trabzon bir dünya şehri, Trabzon'un görkemli bir tarihi var. Yeşili ve mavisi ile bütün dünyanın ilgisini çeken bir kent. Ama Trabzonlunun geliri bin 300 dolar düştü. Mustafa Kemal'in hayalini 100 yıl sonra gerçekleştireceğiz demir yolunu Gürcistan'a kadar gerçekleştireceğiz. Sadece Trabzon değil bütün Karadeniz görecek. Sanıyorlar ki Ekrem İmamoğlu'nu yeriz. Sakın böyle bir şey yapmayın! Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, size yedirmeyeceğiz. Kul hakkı yiyen taraftan olmayan. Türkiye nasıl şahlanacak, bütün dünya görecek. Gelin Türkiye'yi beraber inşa edelim. Siyasete girdiğim gün mal varlığımı kendi internet siteme koydum. Kul hakkı yiyenlerden, 5'li çetelerden, uyuşturucu baronlarından yana değil; çiftçiden, esnaftan yana olanlara oy verin."