Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi: 'Diyalog heyeti oluşturulacak'

CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararıyla partinin Genel Başkanlık koltuğunun Kemal Kılıçdaroğlu'na yargı aracılığıyla devredilmesi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

CHP'nin eski yönetiminin göreve gelmesiyle yeni MYK oluşturan Kılıçdaroğlu'nun seçtiği CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, ''Diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. MYK'nın içinden, Sayın Genel Başkan'ın uygun gördüğü arkadaşlarımızla bir heyet oluşturmayı uygun görüyoruz'' ifadelerini kullandı.

''GENEL BAŞKANIMIZ GRUP TOPLANTISINDA KONUŞACAK''

Sarı, partinin Meclis'teki grup toplantısına ilişkin ''11 Haziran Perşembe günü Parti Meclisini toplayacağız. Salı günü grup toplantısını yapacağız. Genel Başkanımız konuşacak" dedi.

''BU PARTİ MECLİSİ ATANMIŞ DEĞİL''

Sarı'nın açıklamasından satırbaşları şöyle:

Bu Parti Meclisi atanmış değil, herhangi birinin Parti Meclisi değil. Bu CHP'nin kurultay delegelerinin seçilmiş iradesi. Özgür delege iradesiyle gelmiş bir arkadaşınızım ve böyle başka arkadaşlarımız da var. Meşru görmeyen anlayışın doğru olmadığına işaret etmek istiyorum. Üstlendiğimiz görev partinin içine düştüğü durumdan hızla çıkarmak ve önüne yol haritası koymak. Bu zorlu bir görev. Bu görevi yerine getirirken dikkatli ve özenli hareket etmeye de ihtiyacımız var. Mahkeme kararını beğenmeyen ve doğru bulmayan arkadaşların yanı sıra bizler bakımından da özenli ilerlenmesi gereken bir süreçteyiz. Aksi durum CHP'nin ayrışması anlamına gelir. Ayrışmak kolay, kucaklaşma zor. Zor olanı yapalım.

''MEVCUT DURUMU TANIMADIĞINIZDA ORADAN O KARAR KALKMIYOR''

Mevcut durumu tanımadığınızda oradan o karar kalkmıyor. Veri durum üzerinden bir diyalog geliştirip bir yol bulmak, bir konsensüs oluşturmak birinci önceliğimiz. Sorunları yok sayarak bir yere çıkamayacağımızı butlan tartışmalarında açıkça gördük.

Mevcut yöneticiler böyle bir şey olmaz deyip sorunu yok saydı. Kendiliğince hamleler yapıldı. Olağanüstü kurultay denemeleri oldu ama bunlar da sorunu ortadan kaldırmadı. Meseleyi objektif biçimde ele almak sorunu nasıl çözeceğiz demenin başlangıcı. Kurultaya karşı değiliz. Parti Meclisi'ni de toplayıp bu konuları konuşacağız. Birlikte konuşacağımız bir mekanizmaya ihtiyaç var.

''HEYET OLUŞTURMAYI KARARLAŞTIRDIK''

Bir diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. MYK içinden sayın Genel Başkanın oluşturduğu, uygun gördüğü bir heyet oluşturmayı uygun görüyoruz. Parti yöneten arkadaşların da uygun göreceği birileri varsa oturup konuşsunlar ve kurultay konusunda değerlendirmeler yapsınlar istiyoruz. Elbette hukuki zemin içinde konuşulmasına ihtiyaç duyuyoruz. mevcut durumu, onun meşruiyetini ya da içinde bulunduğu durumu yeterince anlatamadığımıza dair de bazı değerlendirmeler yaptık. Önümüzdeki dönemde daha proaktif olmayı ve medyaya konuyu anlatmayı da uygun gördüğümüzü anlatmak istiyorum.

Çarşamba günü Parti Meclisi'ni toplayacağız. PM'de biliyorsunuz sadece bizim çerçevemizle hareket eden arkadaşlar yok farklı fikirde olanlar da var. zengin içerikli olacağını düşünüyoruz. Salı günü grup toplantısı yapacağız. Sayın genel başkan konuşacak ve içinde bulunduğumuz sürece ilişkin bazı değerlendirmeler yapacak. Disiplin kurulu ilk toplantısını yapacak. Parti organları çalışmaya başlamış olacak."