Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 25 gelmiş içlerinden… Siz sadaka mı veriyorsunuz!

03 Ocak 2023 Salı, 18:38

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,2 oldu. Altı aylık enflasyon ise yüzde 15,39 oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 16,47 zamlanırken SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları yüzde 15,4 arttı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise emekliye ek zam verileceğini duyurarak, memur ve emekliye yüzde 25 zam yapılacağını açıkladı. Yapılan zam muhalefet tarafından yetersiz bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A VİDEOLU TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Kılıçdaroğlu, paylaşımı ile, Erdoğan'ın memur ve emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılacağını 'müjde' olarak duyurmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Yüzde 25 gelmiş içlerinden… Siz sadaka mı veriyorsunuz! TÜİK zamanı gelince bunun bedelini ağır ödeyecek. Bu rezil artışın hesabını hepiniz vereceksiniz" ifadelerine yer verdi.

Yüzde 25 gelmiş içlerinden… Siz sadaka mı veriyorsunuz! TÜİK zamanı gelince bunun bedelini ağır ödeyecek. Bu rezil artışın hesabını hepiniz vereceksiniz. pic.twitter.com/5nK1fn3LKp — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 3, 2023

Videoda, Erdoğan ile damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun enflasyon rakamlarına ilişkin iddialı açıklamalarına da yer verildi.

Erdoğan'ın enflasyonun tek haneli rakama düşmesine ilişkin farklı konuşmalarından bölümlerin de paylaşıldığı videoda Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'in kapısı önünde yaptığı açıklama da yer aldı.