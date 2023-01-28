Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan art arda Sinan Ateş paylaşımları

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 18:50

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 19:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın öldürülen eski başkanı Sinan Ateş’e ilişkin paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, "“Adalet yoksa niye yaşayalım? Ben içime taş basarak oğlumun toprağıyla duruyorum" diyen acılı anneye sesleniyorum; oğlunuz Sinan Ateş için adalet tecelli edecek. Bu iş torbacılarla kalmaz" dedi.

"Bu ateş en tepedeki suçluları da yakacak" diyen Kılıçdaroğlu, "Şimdi istedikleri kadar polise-savcıya baskı yapsınlar, dua okunmasını yasaklasınlar, 4 ay sonra görüşeceğiz. O çetenin yakasına yapışıp ailenin acısını bir nebze olsun dindireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu ateş en tepedeki suçluları da yakacak. Şimdi istedikleri kadar polise-savcıya baskı yapsınlar, dua okunmasını yasaklasınlar, 4 ay sonra görüşeceğiz. O çetenin yakasına yapışıp ailenin acısını bir nebze olsun dindireceğiz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 28, 2023

"ACILI ANNEYE SESLENİYORUM; OĞLUNUZ SİNAN ATEŞ İÇİN ADALET TECELLİ EDECEK"

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları şu şekilde:

“Adalet yoksa niye yaşayalım? Ben içime taş basarak oğlumun toprağıyla duruyorum" diyen acılı anneye sesleniyorum; oğlunuz Sinan Ateş için adalet tecelli edecek. Bu iş torbacılarla kalmaz.





Bu ateş en tepedeki suçluları da yakacak. Şimdi istedikleri kadar polise-savcıya baskı yapsınlar, dua okunmasını yasaklasınlar, 4 ay sonra görüşeceğiz. O çetenin yakasına yapışıp ailenin acısını bir nebze olsun dindireceğiz.





Acılı anneye ve aileye bir kez daha sabır diliyorum. Tüm halkımızdan, merhumun ruhuna okunacak bir mevlidi bile yasaklayan zihniyete karşı Sinan Ateş ve ailesi için dua etmelerini istiyorum.

SİNAN ATEŞ'İN ANNESİ: NE KOLTUK KAVGASI VARDI NE KOLTUK SEVDASI...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in Bursa’daki ailesine taziye ziyaretinde bulunmuştu.

Sinan Ateş’in annesi, İmamoğlu’na, “Ne koltuk kavgası vardı ne koltuk sevdası vardı ne böyle bir hevesi vardı. Çünkü kafası rahattı. Ben içime taş basarak, ben oğlumun toprağıyla duruyorum. Oğlum, güzel insan yetiştirmek için, insanları güzel yere çekmek için uğraştı. Bu mu olmalıydı sonucu” demişti.

İmamoğlu, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’le de telefonla konuşmuştu. Ayşe Ateş, “Bu, bir kişinin değil, milletin meselesi artık. Herkes elini vicdanına koyacak” diye konuştu. İmamoğlu ise “Sinan Hoca’mızın, sizlerin hakkını, hukukunu sonuna kadar arayacağımızı ve takipçisi olacağımızı lütfen bilin” demişti.

NE OLMUŞTU?

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmış, şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 17 kişi tutuklanmıştı.

Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.

Cinayet, MHP içindeki çekişmeleri su yüzüne çıkarırken, Tolgahan Demirbaş’ın ilk olarak MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde yakalanması dikkat çekmişti.

Sinan Ateş’in dayısı Halil İbrahim Bozkurt ise, yeğeninin katillerinin Meclis’te olduğunu savunmuştu. Daha önce MHP’de yöneticilik yapan Bozkurt’a göre Sinan Ateş, partide güçlenmemesi için öldürüldü.