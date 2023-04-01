Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu’ndan depremzedeler için konut açıklaması “Anayasaya aykırı…”

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 17:14

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 17:28

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir video yayımladı. Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda, "Konutları, depremzede vatandaşlarımıza ücretsiz teslim edeceğiz" dedi.

"ASLA İZİN VERMEYECEĞİM"

Kılıçdaroğlu, anayasadaki konut güvencesini hatırlattığı konuşmasında "Anayasa 'devlet güvenli barınmadan sorumludur' diyor. Bu kadar açık. Asıl izin vermeyeceğim şey, Anayasa aykırı olarak depremzedeler konut satılmasıdır" ifadelerini kullandı.

"VAAT DEĞİL, ZORUNLULUKTUR, MECBURİYETTİR..."

Konut yapılırken devlet denetiminde verilen 23 belgede 42 imza olduğunu ve sorumluluğun devlette olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Devlet kanuna uygun şekilde barınanlara karşı sorumluluğunu yerine getirmediği sürece tazmin etmek zorundadır. Benim ücretsiz konut söylemim vaat değil, zorunluluktur, mecburiyettir ve biz bunu yapacağız" dedi.

"Merak etmeyin para var" diyen Kılıçdaroğlu, pazartesi günü Meclis'e yasa teklifi vereceklerini belirterek "Vatandaşlar çok para verdi. Allah hepsinden razı olsun. Var. Ama bitmeyen bir rant ve ihale sevdası var ki kendi bitmedi ama insanımızı bitirdi. Neyse şunun şurasında ne kaldı! Ben yapacağım, biz yapacağız. Bir imza ile halledeceğiz" diye konuştu.