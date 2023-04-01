Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 'seccade' açıklaması: 'Çok üzgünüm...'

Son dakika gelişmesi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafın sosyal medyada gündem olmasının ardından açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 11:50
Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 'seccade' açıklaması: 'Çok üzgünüm...'
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafa ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm" diyen Kılıçdaroğlu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum."

AYRINTILAR GELİYOR...


Kemal Kılıçdaroğlu CHP seccade

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