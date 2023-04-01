Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 14:36

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 14:40

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu. Kura çekimini Kemal Kılıçdaroğlu'nu temsilen Av. Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Muharrem İnce'yi temsilen Av. Halil İlker Çelik, Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Av. Doç. Dr. Hüseyin Aydın, Sinan Oğan'ı temsilen Av. Kürşat Ergün gerçekleştirdi. Peki, Cumhurbaşkanı adayları oy pusulasında hangi sırada olacak? Kemal Kılıçdaroğlu pusulada kaçıncı sırada? İşte ayrıntılar...

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI OY PUSULASINDA KAÇINCI SIRADA OLACAK?

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlemesi için YSK'da çekilen kurada 1. sırada Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Muharrem İnce, 3. sırada Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Sinan Oğan yer aldı.

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.

2023 OY PUSULASI KEMAL KILIÇDAROĞLU KAÇINCI SIRADA?

Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için verilecek olan oy pusulasında 3. sırada yer alacak.

2023 OY PUSULASI RECEP TAYYİP ERDOĞAN KAÇINCI SIRADA?

Cumhur İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için verilecek olan oy pusulasında 1. sırada yer alacak.

2023 OY PUSULASI MUHARREM İNCE KAÇINCI SIRADA?

Memleket Partisi'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı aday Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için verilecek olan oy pusulasında 2. sırada yer alacak.

2023 OY PUSULASI SİNAN OĞAN KAÇINCI SIRADA?

Ata İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için verilecek olan oy pusulasında 4. sırada yer alacak.