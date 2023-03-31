Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu, silahlı saldırı düzenlenen İYİ Parti İl Başkanlığı'na geldi!

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 17:42

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 18:15

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sabah silahlı saldırı düzenlenen İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu saat 17.30 sıralarında Merter'deki İYİ Parti İl Başkanlığı'na geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu kapıda karşıladı.

Geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun çıkışta açıklama yapması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanmasının ardından il binasına gelen ve açıklamada bulunan Genel Başkan Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Meral Akşener’i korkutacak adam anasından doğmadı, korkmuyorum Recep Bey!" diye seslenmişti.

Akşener, saldırının Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gerçekleştiğine dikkati çekmişti.