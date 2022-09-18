Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a TOKİ çağrısı: Yeter ki bu iş olsun…

18 Eylül 2022 Pazar, 20:42

Ekonomik kriz gün geçtikçe derinleşirken AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi konut krizine çare bulmak için ‘yüzyılın projesi’ denen sosyal konut projesine sarıldı. Beş yılda 500 bin konut yapılacağı öne sürülen bu projenin ayrıntılarını da Erdoğan duyurmuştu.

Konut projelerindeki 2+1 evlerin 608 bin liradan başlayacağını söyleyen Erdoğan, “İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde 2+1’in en küçük olanının fiyatı 780 bin lira olcak. Bunların dışındaki büyükşehirlerde de 608 bin lira ile 780 bin lira arasında olacak” demişti.

Proje kapsamında konutların 50 bini İstanbul’da, 18 bini Ankara’da, 12 bin 500'ü İzmir’de, 10 bini Gaziantep’te, 8 bin 650'si Bursa’da, 7 bin 500'ü Konya’da ve 4 bin 500'ü de Kayseri’de inşa edilecek.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ERDOĞAN’A TOKİ ÇAĞRISI

Ardından, sosyal konut projesi günlerdir en fazla konuşulan başlıklardan olurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir dizi açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında Erdoğan'a çağrıda bulundu. Projeye hazine garantisi verilmesini isteyen CHP lideri, "Ben bu işin başarılı olmasını istiyorum. Ha sen yine git, medya görünümlü aparatlarına 'Bay Kemal projeye karşı çıktı' haberi yaptır, sorun değil. Yeter ki bu iş olsun" dedi.

"APARATLARINA 'BAY KEMAL PROJEYE KARŞI ÇIKTI' HABERİ YAPTIR, SORUN DEĞİL"

Erdoğan'a 'Hazine garantisi ver, destekleyeceğiz' diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Son dönemlerde TOKİ’nin Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Bilecik, Bingöl ve daha birçok ildeki ihaleleri iptal oldu. Çünkü müteahhitler ihaleye girmiyor. Sen de ben de biliyoruz bu sosyal konut projesiyle amacını Erdoğan. Ama ben bu işin başarılı olmasını istiyorum.





Halkımızın böyle bir projeye ihtiyacı var, siyasiler olarak, bu ihtiyacı karşılamaya mecburuz. Tekrar ediyorum, hazine garantisi ver. Destekleyeceğiz. Bir rezalet daha yaşansın istemiyoruz.





Ha sen yine git, medya görünümlü aparatlarına “Bay Kemal projeye karşı çıktı” haberi yaptır, sorun değil. Yeter ki bu iş olsun.