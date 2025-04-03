Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu kurultay kararını duyurdu: Nedenlerini tek tek sıraladı

Yayınlanma: 03.04.2025 - 21:11

Güncelleme: 03.04.2025 - 21:24

CHP, 6 Nisan günü olağanüstü kurultaya giderken CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, genel başkan adayı olmayacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu, "Aday olmama kararımın nedeni; Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ayrıca kendisi için imza toplayanlara da teşekkür etti.

NEDENLERİNİ SIRALADI

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım.

Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum.

Aday olmama kararımın nedeni;

“Aday olursan yüzüne tükürürler.” diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım.

"KORKTUĞUM İÇİN DEĞİLDİR"

Aday olmama kararımın nedeni;

“Aday olursan taşlarlar.” söylemi ile organize edilmiş linç kampanyalarından korktuğum için değildir çünkü yürüdüğüm yolda ölüm dahil hiçbir korkuya yer vermedim, korkmam!

Aday olmama kararımın nedeni;

“Hangi yüzle aday olacaksın!” diyen, sözüm ona muhalif sanılan, müesses nizamın askerleri ve paranın tetikçileri olmuş medya mensuplarının iftiraları değildir çünkü ülkem ve partim için verdiğim mücadelem milletimin vicdanına emanettir.

Aday olmama kararımın nedeni;

Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir.

"SELAM OLSUN, GÜNEŞİN ALTINDA DURABİLMEYİ GÖZE ALANLARA"

Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun.

Biz, gölgemiz olsun ve milletimiz hiçbir tehditten korkmasın diye güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geldik.

Selam olsun, güneşin altında durabilmeyi göze alanlara…"