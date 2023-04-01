CHP'den 'seccade' açıklaması: Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımız çok üzgün

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 04:56

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 09:25

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir fotoğrafını paylaşarak, "Ayakkabınız ile bastığınız yer, Müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir" ifadelerini kullandı.

Fotoğrafın sosyal medyada yayılması ve Kılıçdaroğlu'nun bunun üzerinden AKP'liler ile dinci çevreler tarafından hedef alınması üzerine CHP'den bir açıklama geldi.

Açıklamada, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.