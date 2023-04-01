İki aydır suspus olmuştu: 'İmar affı'nın reklam yüzü Hasan Kaçan, 'seccade' fotoğrafını kaçırmadı

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 10:47

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 11:18

AKP iktidarının 2019 yılındaki “imar affı” reklamında başrol oynayan Hasan Kaçan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçen yaklaşık iki ayın ardından 'seccade' tartışmasıyla ortaya çıktı.

Hasan Kaçan, 11 ilde ağır yıkıma yol açan ve 50 binden fazla yurttaşın yaşamını yitirdiği, 10 binden fazla yurttaşın da yaralandığı depremlerle ilgili tek bir açıklama yapmadı.

Ancak Kaçan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafı kaçırmadı.

"KENDİ MİLLETİNİN KUTSALINI BİLMEMEK..."

Depremden iki ay sonra sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Hasan Kaçan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu fotoğraf yıllar ve yıllar boyu bu aziz millete zulmeden, camilerini ahır yapan, ezanını yasaklayan, kutsallarının üstünde tepinen, inancının düşmanı olan zihniyetin günümüzdeki tezahürüdür.

Velev ki 'bilmeden' basılmış olsun. Kendi milletinin kutsalını bilmemek daha da fenadır. Bilmek ve olağanüstü hassas olmak zorundasın. Başka inanç biçimlerine gösterdiğin hassasiyetin yüz katını göstermek zorundasın.

Ey Müslüman... O, üstüne pabuçlarla basılan seccade sensin... Senin kutsalın, bütün değerlerin... Anan, baban, deden, ninen, eşin, evlatların... Senin geçmişin ve geleceğindir çamurlu pabuçlarla hoyratça çiğnenen. Düşman olsa bu hakareti yapmaz. Bu hakaret kabul edilemez."