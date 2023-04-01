Muharrem İnce'den 'seccade' açıklaması: Bir din bilginine sordum...

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 10:05

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 10:05

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlayan tartışmalar ve açıklamar sürüyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun hedef alındığı o fotoğrafa ilişkin açıklamada bulundu.

"SECCADEYE BASMAK DEĞİL, KUL HAKKI YEMEK GÜNAH"

Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir din bilginine danıştığını ve seccadeye ayakkabı ile basmanın değil; kul hakkı yemenin ve yalan söylemenin günah olduğunu belirtti.

İnce, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bir din bilginine danıştım, şöyle dedi: Din-i mübin-i (hak ve hakikatı açıkça söyleyen) İslam’a göre seccadeye ayakkabı ile basmak diye bir günah yoktur. Ancak; kul hakkı yemek, yalan söylemek, israf etmek, gururlu ve kibirli olmak, kalp kırmak, işi ehline vermemek haramdır ve günahtır. Necasetten taharet (görünen kirlerden arınmak) kolaydır. Zor olan ruhun taharetidir (temizlenmesi)."