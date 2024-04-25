Kepez Belediyesi'nde yeni başkan belli oldu

Yayınlanma: 25.04.2024 - 16:22

Güncelleme: 25.04.2024 - 16:33

Kepez Belediye başkanlığına vekalet edecek ismin belirlenmesi için yapılan oylamanın ilk turunda adaylar üçte iki çoğunluğu sağlayamadığı için seçim ikinci tura kaldı. İlk turda CHP adayı 28 oy aldı, AKP adayı ise 17 oyda kaldı. İkinci turda Prof. Dr.Refik Emre Altekin 31 oy alarak, Kepez Belediye Başkan Vekili seçildi.

CHP’den Antalya Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz’ün 14 Nisan 2024’te teleferik kazası sonucu taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilmesinin ardından avukatları Kocagöz’ün tutuklu yargılanmasına itiraz etmiş ancak bu itiraz 18 Nisan’da kabul edilmemişti.

Antalya Valiliği Kepez Belediyesi’nin Meclis kararıyla bir başkan vekili belirlenmesini aksi takdirde başkanlık görevinin bir kamu görevlisine verileceğini hatırlatarak Kepez Belediyesi’ni vekil başkan seçmek üzere oylamaya çağırmıştı.