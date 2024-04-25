Kepez Belediyesi'nde yeni başkan belli oldu

CHP Meclis Üyesi Prof. Refik Emre Altekin, ikinci turda 31 oy alarak Kepez Belediyesi'nde, tutuklu bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün yerine vekalet etmek üzere seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 16:22
Kepez Belediyesi'nde yeni başkan belli oldu
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Kepez Belediye başkanlığına vekalet edecek ismin belirlenmesi için yapılan oylamanın ilk turunda adaylar üçte iki çoğunluğu sağlayamadığı için seçim ikinci tura kaldı. İlk turda CHP adayı 28 oy aldı, AKP adayı  ise 17 oyda kaldı.  İkinci turda Prof. Dr.Refik Emre Altekin 31 oy alarak, Kepez Belediye Başkan Vekili seçildi.

CHP’den Antalya Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz’ün 14 Nisan 2024’te teleferik kazası sonucu taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçlamasıyla  tutuklanıp cezaevine gönderilmesinin ardından avukatları  Kocagöz’ün tutuklu yargılanmasına itiraz etmiş ancak bu itiraz  18 Nisan’da kabul edilmemişti. 

Antalya Valiliği Kepez Belediyesi’nin Meclis kararıyla bir başkan vekili belirlenmesini aksi takdirde başkanlık görevinin bir kamu görevlisine verileceğini hatırlatarak Kepez Belediyesi’ni vekil başkan seçmek üzere oylamaya çağırmıştı. 

 


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