Son Dakika... Kerem Kınık'ın yerine gelecek isim belli oldu!

Yayınlanma: 12.05.2023 - 16:05

Güncelleme: 12.05.2023 - 16:53

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz’ sağlaması gerekirken deposundaki çadırları depremin ilk haftasında AHBAP Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığını ortaya çıkardığımız haberin ardından eleştirilen Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığı'ndan istifa etti.

Kınık'ın yerine genel başkanlık görevine Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz geçecek.

MENZİL CEMAATİNE ARACI

Kızılay'ın 6 Şubat depremlerinin ardından, Menzil cemaatine bağlı Nakış Gıda isimli bir şirketten gıda malzemesi, yardım kolisi satın aldığı iddia edilmiş, bu alıma Menzil cemaatine bağlı olduğu bilinen Fatma Meriç Yılmaz'ın aracılık ettiği belirtilmişti.

Fatma Meriç Yılmaz, AKP iktidarı döneminde Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Sağlık Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin Sağlık Bakanlığı adına devrini gerçekleştirdi.