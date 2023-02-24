Son dakika... Kılıçdaroğlu: 27 dakika sonra burada buluşalım

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "27 dakika sonra burada buluşalım" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 22:35
Son dakika... Kılıçdaroğlu: 27 dakika sonra burada buluşalım
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat vererek "buluşalım" dediği paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

CHP lideri, saat 22.33'de yaptığı paylaşımında "27 dakika sonra buluşalım" ifadelerini kullandı.


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