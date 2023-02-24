Son dakika... Kılıçdaroğlu: 27 dakika sonra burada buluşalım
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "27 dakika sonra burada buluşalım" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat vererek "buluşalım" dediği paylaşımlarına bir yenisini ekledi.
CHP lideri, saat 22.33'de yaptığı paylaşımında "27 dakika sonra buluşalım" ifadelerini kullandı.
27 dakika sonra burada buluşalım.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 24, 2023
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