Son Dakika: Kılıçdaroğlu açıklama yapacak
Son dakika haberi... Millet İttifakı'nın Cumhurbaşakanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu saat 12.00'de açıklama yapacak.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi’nde basın açıklaması yapacak.
Partiden geçilen bilgi notunda şöyle denildi:
"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 12.00’de, CHP Genel Merkezi’nde basın açıklaması yapacak."
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