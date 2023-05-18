2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Son Dakika: Kılıçdaroğlu açıklama yapacak

Son dakika haberi... Millet İttifakı'nın Cumhurbaşakanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu saat 12.00'de açıklama yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2023 - 10:09
Son Dakika: Kılıçdaroğlu açıklama yapacak
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 Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi’nde basın açıklaması yapacak.

Partiden geçilen bilgi notunda şöyle denildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 12.00’de, CHP Genel Merkezi’nde basın açıklaması yapacak."


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